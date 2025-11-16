ASO Başkanı Seyit Ardıç: Ankara Savunma Sanayinin Kalbidir

ASO Başkanı Seyit Ardıç: "Ankara savunma sanayimizin kalbidir"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, TOBB ETÜ Mezunlar Derneği’nin "İnovasyonun İnsan Yüzü: Savunma Sanayiinde Yeteneğin Rolü" temalı zirvesinde yaptığı konuşmada, Ankara'nın ülke savunma sanayiindeki merkezi rolünü vurguladı.

Zirve ve katılımcılar

Etkinlik, TOBB ETÜ kampüsünde gerçekleştirildi. Zirveye Rektör Prof. Dr. Yusuf Sarınay, ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız, TOBB ETÜ Mezunlar Derneği üyeleri ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Son 20 yılda yaşanan dönüşüm

Ardıç, Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayiinde paradigmatik bir değişim yaşadığını belirterek, "Bugün toplam hacmi 100 milyar doları aşan, bin 400’e yakın proje yürüten ve yaklaşık 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan büyük bir ekosisteme dönüştük" dedi. Ardıç, savunma sanayi ihracatında da önemli artışlara dikkat çekti: "2020’de 2,3 milyar dolar olan savunma sanayii ihracatımızı, 2025 itibarıyla 8,5 milyar dolar civarına yükselttik. Kilogram başı fiyatı 50 bin dolar değere ulaşan ürünleri ihraç etmeyi hedef koyduk."

Küresel rekabette yerimiz

Ardıç, sektörün büyüklüğünü rakamlarla anlattı: "Savunma sanayiinde faaliyet gösteren 3 bin 500’ün üzerinde firma bulunuyor; bunların yaklaşık bin 600’ü 180’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Yerlilik oranımız yüzde 80’in üzerine çıktı. Artık tasarlayan, geliştiren, üreten, ihraç eden; küresel rekabette oyun kuran bir ülkeyiz."

Ankara'nın rolü ve katkısı

Ardıç, ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan, ASFAT ve MKE gibi kuruluşların dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasında yer aldığını ve tamamının Ankara’da faaliyet gösterdiğini hatırlattı: "Dünya devi bu firmalarımız ve onların tedarikçisi olan işletmelerimizle Ankara’mız, ülkemiz savunma sanayiinin kalbidir."

Ardıç, kentin katkılarına ilişkin somut veriler paylaştı: "2025 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllık 8,4 milyar dolar olan savunma sanayi ihracatımızın yaklaşık yüzde 60’ı Ankara’dan gerçekleşiyor. Ayrıca, savunma sanayimizin 20 milyar dolar olan cirosunun tahminimizce 14 milyarı şehrimize ait. Silah ve mühimmat ihracatımızın da yüzde 55’ini Başkentimizden yapıyoruz." Bu rakamların Ankara’nın ekosistemdeki ivmesini ve başarısını ortaya koyduğunu belirtti.

Teknoloji, insan kaynağı ve gelecek hedefleri

Ardıç, başarıların yanında kat edilmesi gereken mesafe olduğunu vurgulayarak, "Teknoloji üreten toplumlar tarih yazar; teknoloji satın alanlar ise o tarihi okur" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin teknoloji liginde yükselme çabasına değinen Ardıç, "O üst lige çıkmanın anahtarı sadece daha çok kaynak ayırmak değil; o kaynağı doğru insanlarla, doğru projelerde buluşturmaktan geçiyor" dedi.

Ar-Ge ve inovasyonun stratejik önemine de dikkat çeken Ardıç, "Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,46’ya yükseldi; ancak bu seviye henüz yeterli değil" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, savunma sanayinin oluşturduğu pozitif dışsallıkların ikiz dönüşüm sürecini ve yüksek katma değerli üretimi hızlandıracağına işaret ederek, "Bugün savunmada kazandığımız kabiliyet, yarın rekabette kazandığımız güçtür" dedi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin önemi

Ardıç, ASO olarak savunma sanayiini sadece üretim alanı değil, stratejik bir teknoloji ve yetkinlik üretim merkezi olarak gördüklerini vurguladı: "Bu merkezi güçlendirmek için insan kaynağımıza yatırım yapmak zorundayız. Üniversite-sanayi iş birliğini savunma odaklı, derinlemesine ve sonuç odaklı bir modele çevirmemiz gerekiyor."

Ardıç, teknoparklarda ve üniversite kampüslerinde açılan Ar-Ge merkezleri ile ortak projelerin değerini kabul etmekle birlikte, bu modelin daha da derinleştirilmesi gerektiğini belirtti. Gençlerin sektöre bakışının değiştiğini, artık savunma sektörünü "ilerlemenin vitrinlerinden biri" olarak gördüğünü aktardı.

Sonuç

Ardıç, Ankara Sanayi Odası olarak savunma sanayiini ürünleriyle, yetiştirdiği insanlarla, kurum kültürüyle, tedarik ve değer zinciriyle dünya sahnesine taşıma kararlılığında olduklarını söyleyerek sözlerini noktaladı: "Türkiye, savunma sanayiinde artık ‘takip eden’ değil, ‘takip edilen’ ülkelerden biridir. Bu çizgiyi sürdürebilmek için de inovasyonun insan yüzünü, yetenekleri, hayalleri merkeze almamız gerekiyor."

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) BAŞKANI SEYİT ARDIÇ, TOBB ETÜ MEZUNLAR DERNEĞİ’NİN, ‘İNOVASYONUN İNSAN YÜZÜ: SAVUNMA SANAYİİNDE YETENEĞİN ROLÜ’ TEMASIYLA DÜZENLEDİĞİ ‘SAVUNMA SANAYİİNDE İNSAN KAYNAKLARI ZİRVESİ’NE KATILDI.