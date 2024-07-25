ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan Bankalar İçin Acil Finansman Desteği Çağrısı

ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan Bankalara Duyarlı Olun Çağrısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, bankaların yalnızca piyasanın iyi olduğu dönemlerde değil, zor günlerde de kredi konusunda daha duyarlı ve destekleyici olmaları gerektiğini vurguladı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Ardıç, 11 kamu ve özel sektör bankasının yaklaşık 20 bölge müdürüyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bu buluşmada, reel sektörün ve finansal sektörün Türkiye'nin ekonomik büyümesindeki rolüne dikkat çekti.

Fedakarlık ve İş Birliği Vurgusu

Başkan Ardıç, uygulanan politikaların başarılı olabilmesi için tüm paydaşların fedakarlık yapması gerektiğinin altını çizdi. "Sanayiciler olarak bu fedakarlığa her zaman hazırız. Ekonominin diğer oyuncularının da kendilerine düşen payı üstlenmelerini bekliyoruz," dedi.

Kredi Erişiminde Artan Maliyetler

Krediye erişim maliyetlerinin artmasına ve ticari kredilerin yavaşlamasına dikkat çeken Ardıç, bu durumun reel sektörde ekonomik aktiviteyi olumsuz yönde etkileyebileceğine işaret etti. Ardıç, bankaların verecekleri kredilerin daralmasının reel sektör faaliyetlerini de olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Finansman İhtiyacı ve İşletme Sermayesi

Artan girdi maliyetlerinin sanayicilerin işletme sermayesine olan ihtiyaçlarını artırdığını vurgulayan Ardıç, "Yatırımlarımız için de ek sermaye gereksinimi doğuyor. Bu noktada, sanayiciler ve bankalar arasında yakın ilişki büyük önem taşıyor," şeklinde konuştu.

Her Hava Koşulunda İş Birliği

Finansmana erişim konusunda bankaların daha hassas davranmalarını beklediklerini dile getiren Ardıç, "Eğer birbirimize ihtiyaç duyuyorsak, her hava koşulunda yan yana olmalıyız. Zor günlerde de destek sunmanızı talep ediyoruz," ifadelerini kullandı.