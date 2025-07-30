ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan Huzur ve Ekonomik Büyüme Vurgusu

Ankara Sanayi Odası Başkanı'ndan Ekonomik Büyüme Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Temmuz ayı meclis toplantısında, terörün sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin ekonomik büyüme ve kalkınma açısından önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı. "Terörsüz Türkiye hedefinin, ülkemizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirecek şekilde başarıya ulaşması, en büyük temennimizdir" dedi.

Toplantının Detayları

ASO'nun Temmuz ayı meclis toplantısı, ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Ardıç, burada yaptığı konuşmada, küresel ticaret hacmindeki toparlanmanın sınırlı kalmasının, arz zincirlerindeki kırılmalar ve maliyet baskılarının büyüme üzerindeki yapısal engelleri güçlendirdiğini belirtti.

Merkez Bankası'na Teşekkür

Ardıç, Merkez Bankası'nın yılın ilk yarısında sıkı ve rasyonel para politikasını sürdürerek Türk lirasının reel olarak değer kazanmasını sağladığını belirtti. Özellikle dezenflasyon sürecinin kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, enflasyon beklentilerinin düştüğünü ve bu durumun piyasa anketlerinde teyit edildiğini ekledi.

Faiz Desteği Talepleri

Başkan Ardıç, enflasyondaki iyileşmeyle birlikte Merkez Bankası'nın son Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda politika faizini %43 seviyesine çektiğini hatırlatarak, yılın geri kalanında faiz indiriminin devam etmesini temenni etti. Ayrıca, ticari kredi faizlerinin de makul seviyelere inmesi ve kredi kullanımının artması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Ardıç, hükümet tarafından uygulamaya konulan teknoloji ve proje odaklı yeni Yatırım Teşvik Sistemi'ni kıymetli bulduklarını açıkladı. Yatırımların Anadolu'ya yayılmasının ülkenin dengeli ve sürdürülebilir ekonomik büyümesi için kritik olduğunu belirtti.

Sektör İhtiyaçları ve Talepleri

Sanayi sektöründeki borçlu firmaların bankalara olan yükümlülüklerinin etkin bir şekilde yapılandırılması gerektiğini savunan Ardıç, bu durumun iflasların önlenmesinde önemli bir rol oynayacağını kaydetti. Ayrıca, ilaç sanayisindeki dönemsel avro değer uygulamasından vazgeçilmesini ve ilaç fiyatlarının sürekli güncellenmesini talep etti.

IDEF 2025 ve Savunma Sanayii

Ardıç, geçen hafta İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) hakkında da değinerek, Ankara'nın savunma sanayisindeki rolünün altını çizdi. "Ankara'nın bu öncü rolüyle IDEF'in başkentimize taşınması gerektiğine inanıyoruz" diyerek, bu tür organizasyonların başkentte daha etkin ve verimli olacağını belirtti.

ASO'nun temmuz ayı meclis toplantısı, ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, programda konuşma yaptı.

ASO'nun temmuz ayı meclis toplantısı, ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, programda konuşma yaptı.