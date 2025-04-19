ASPİLSAN Enerji, Karbon Ayak İzini Düşüren Pil ve Bataryalar Üretiyor

Karbon Ayak İzini Düşüren Yenilikçi Çözümler

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, şirketin ürettiği pil ve bataryaların karbon ayak izinin azaltılmasına ve yeşil dönüşümün tamamlanmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

Türkiye'nin Savunma Sanayisinde Yenilikçi Üretim

44 yıldır savunma sanayisini enerji alanında güçlendiren ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk silindirik lityum iyon pillerini üretmektedir. Bu çabalar, hem savunma sanayisine hem de özel sektöre destek sunmak amacıyla sürdürülüyor.

Çevreci Bataryalar ve Uluslararası İşbirlikleri

Yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen çevreci bataryalar üreten firma, Almanya, Fransa, Polonya ve Hollanda gibi ülkelerin yanı sıra Orta Doğu pazarına da ürün göndererek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. 2022 yılında Kayseri'de kurulan Lityum İyon Pil Üretim Tesisi, yıllık yaklaşık 21 milyon pil üretme kapasitesine sahip.

Gelişmiş Teknolojiler ve Yüksek Kapasite

Özdemir, ASPİLSAN’ın Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı bir kuruluş olarak, hem savunma sanayisinin hem de özel sektörün ihtiyaçlarını yerli olarak karşıladığını ifade etti. Kayseri ve Ankara'daki AR-GE merkezlerinde, ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi önemli kuruluşlarla işbirliği içinde yüksek teknolojili batarya tasarım projeleri yürütülmektedir.

Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Özdemir, savunma sanayisinin dünya genelindeki karbon emisyonlarının beşte birini oluşturabileceğine dikkat çekerek, "Ürettiğimiz sistemlerle karbon ayak izini azaltan çevreci teknolojiler geliştiriyoruz. Lityum iyon pillerimiz, daha yaşanılabilir bir dünya için önemli katkı sağlıyor" dedi.

Gelecek İçin Yatırımlar ve Hedefler

ASPİLSAN, yeni nitelikli batarya ve piller üretmek amacıyla geniş çaplı yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Özdemir, bu konuda çevre temalı projelere yönelik büyük gayretler içinde olduklarını belirtti.

ASPİLSAN Enerji 44 yıldır savunma sanayisini enerji alanında güçlendirirken, Türkiye'nin ilk silindirik lityum iyon pillerini de üreterek savunma sanayisi ve özel sektöre yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ürettiği çevreci bataryalarla yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen fabrika, karbon ayak izinin azaltılmasına ve yeşil dönüşümün tamamlanmasına katkıda bulunuyor.

ASPİLSAN Enerji 44 yıldır savunma sanayisini enerji alanında güçlendirirken, Türkiye'nin ilk silindirik lityum iyon pillerini de üreterek savunma sanayisi ve özel sektöre yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ürettiği çevreci bataryalarla yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen fabrika, karbon ayak izinin azaltılmasına ve yeşil dönüşümün tamamlanmasına katkıda bulunuyor.