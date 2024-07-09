Aşurelik malzemelerin tamamı dev indirimde! BİM 9 Temmuz aktüel ürünleri sıralandı

BİM'in bu haftaki aktüel kataloğu, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarıyla alışveriş tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. 5 Temmuz itibarıyla raflardaki yerini alacak olan ürünler arasında spor tutkunları için özel taşıtlar, doğa severler için kamp ekipmanları, evde konfor arayanlar için teknolojik ürünler ve günlük yaşamı renklendirecek birçok pratik çözüm bulunuyor. Her kesime hitap eden bu çeşitlilik, alışveriş deneyimini daha keyifli hale getiriyor.

Bu hafta BİM mağazalarında yer alacak olan indirimli ürünler, herkesin beklentilerini karşılayacak zenginlikte. Özellikle spor ve doğa tutkunları için Skyjet M135 Off Road ATV ve APE RYDER Elektrikli Bisiklet gibi özel taşıtlar öne çıkıyor. RKS MX25 Pro Katlanabilir Bisiklet ise pratik kullanımıyla dikkat çekiyor.





Aileler için ideal seçenekler arasında yer alan Aile Tipi Çadırlar ve Verandalı Çadır, outdoor aktiviteleri sevenler için mükemmel bir tercih sunuyor. Proware Solar Panelli Güç Kaynağı ise seyahat ederken enerji ihtiyacınızı karşılamak için ideal bir çözüm olabilir.





Tatil severler için öne çıkan ürünler arasında Seyahat Tipi ve Portatif Kamp Sandalyeleri ile Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak bulunuyor. Bu ürünler, açık havada keyifli vakit geçirmek isteyenler için harika bir seçenek sunuyor.





Evde konfor arayanlar için ise 43'' FHD Android TV, Heifer Power X Şarjlı Süpürge ve Heifer Saç Kurutma Makinesi gibi teknolojik ürünler öne çıkıyor. Ayrıca, mutfağınıza şıklık katacak Tefal Wok Tava ve Rakle Meşrubat Bardağı gibi günlük kullanım için pratik ürünler de mevcut.

Skyjet M135 Off Road ATV, sadece 59.999 TL'ye sunuluyor, doğa tutkunları için ideal bir seçenek.





APE RYDER Elektrikli Bisiklet, sadece 29.999 TL'ye mağazalarda yerini alacak.

RKS MX25 Pro Katlanabilir Bisiklet, sadece 16.999 TL'lik indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor.

Aile Tipi Çadır, sadece 4.999 TL'ye sunuluyor, ailece doğa gezileri için ideal.

Verandalı Çadır, sadece 3.799 TL'ye mağazalarda yerini alacak, açık hava keyfi için mükemmel bir seçenek.

Proware Solar Panelli Güç Kaynağı, sadece 1.499 TL'ye sunuluyor, seyahatlerinizde enerji ihtiyacınızı karşılayacak.

Heifer Power X Şarjlı Süpürge, sadece 4.999 TL'ye mağazalarda bulabileceğiniz kullanışlı bir ev aleti.

43'' FHD Android TV, sadece 6.499 TL'ye indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor, ev eğlencenizi yükseltecek.

Kadın Şortlu Takım, sadece 185 TL'ye sunuluyor, yaz günlerinin rahatlığı için ideal.





Erkek Kapri, sadece 129 TL'ye indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor, günlük kullanım için şık bir seçenek.

Son olarak, kadın ve erkek giyim ürünleriyle ev tekstili ve mutfak eşyalarında geniş bir seçenek sunuluyor. Kadın Şortlu Takımlar, Erkek Kapriler, El Havluları ve Dijital Baskılı Paspaslar gibi detaylar, günlük yaşamınıza renk katacak.

Bu hafta BİM mağazalarında bulabileceğiniz bu çeşitli ve ekonomik ürünler, alışveriş keyfinizi doruklara çıkarmak için sizi bekliyor.