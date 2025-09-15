Asya Borsaları Güney Kore Hariç Negatif Seyrediyor: Fed Beklentileri ve Çin Verileri

Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Asya piyasalarında yeni hafta, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin artan faiz indirim beklentilerine rağmen bölgesel makroekonomik verilerden gelen olumsuz sinyallerle birlikte Güney Kore hariç negatif bir seyir izleniyor.

Para politikası beklentileri ve risk iştahı

Geçen hafta Fed'in beklentilerden daha fazla gevşeyebileceği tahminleriyle yüksek kalan risk iştahı, yeni haftada bölgesel ekonomik gelişmeler nedeniyle zayıfladı. Bu hafta piyasaların dikkatini çeken diğer konu ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı olacak. BoJ toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'ya yönelik ithalatta gümrük vergisi oranını düşürmeyi öngören kararnameyi imzalamasının ardından düzenlenen ilk toplantı olma özelliği taşıyor.

Piyasalar genel olarak BoJ'un faizleri artırmakta acele etmeyeceği görüşünde olsa da, gözler BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın basın toplantısında olacak; yatırımcılar yakın gelecekte faiz artışına ilişkin hangi sinyaller verileceğini izleyecek.

Bölgesel veri akışı

Bölgeden gelen haber akışına göre, Güney Kore yönetimi hisse senedi yatırımcıları için sermaye kazancı vergisi eşiğini düşürmeye yönelik planından vazgeçti. Öte yandan Çin'de açıklanan veriler ekonomideki yavaşlamanın derinleştiğine işaret etti: Ağustos ayına ilişkin perakende satışlar yıllık %3,4, sanayi üretimi ise %5,2 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Temmuz verileri sırasıyla %3,7 (perakende) ve %5,7 (sanayi üretimi) artmıştı; Çin'de sanayi üretimi Ağustos 2024'ten bu yana en yavaş artışını kaydetti.

Piyasa kapanışları

Bugün Japonya piyasalarında tatil nedeniyle işlem yapılmazken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselişle 3.407 puanda kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 kayıpla 3.862 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 26.312 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının hemen altında 81.904 puanda seyrediyor.