Asya Borsaları Güney Kore Hariç Pozitif Seyrediyor

Asya borsaları Fed'in faiz indirimi beklentisi ve Rusya-Ukrayna gelişmeleriyle Güney Kore hariç yükseldi; Şanghay 10 yılın zirvesine çıktı, Nikkei rekor tazeledi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:01
Piyasalarda Fed beklentisi ve Ukrayna gelişmeleri ön planda

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik adımların etkisiyle, Güney Kore hariç pozitif seyrediyor.

Bölge piyasalarında gözlemlenen bu iyimserlikle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Aynı dönemde Japonya'da Nikkei 225 endeksi rekor tazeledi.

Çin tarafındaki makroekonomik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı temmuz ayı faaliyet göstergelerinde, sanayi üretimi yıllık yüzde 5,7 yükselerek 8 ayın en düşük artış hızında ilerlerken, perakende satışlardaki yıllık artış yüzde 3,7 ile zayıf seyrini korudu.

Günsonu verilerine göre, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,77 artışla 43.714,31 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 düşüşle 3.177,28 puanla günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükselişle 3.728,79 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kazançla 25.303,00 puanda seyrediyor. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 1 primle 81.417,51 puanda bulunuyor.

