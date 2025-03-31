Asya Borsaları Negatif Seyir İzliyor: Ticaret Endişeleri ve Ekonomik Veriler

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını belirtmesinin ardından artan ticaret savaşı endişeleriyle birlikte negatif bir atmosfer hâkim.

Yatırımcıların odağında, gelecek günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere dair haber akışı yer alıyor. Trump'ın otomotiv sektörüne yönelik yeni tarife adımları, Asya borsalarında satış baskısını artırırken, Güney Kore ve Japonya'da otomotiv hisselerindeki düşüş dikkati çekiyor.

Asya bölgesinde bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da şubat ayı sanayi üretimi, aylık %2,5 artış göstererek beklentilerin üzerinde gelirken; şubatta perakende satışlar aylık %0,5 ve yıllık %2 artış kaydetti. Konut başlangıçları da yıllık %2,4 artarak beklentileri aştı.

Ayrıca, Çin'de açıklanan mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,4, hizmet sektörü PMI 50,8 ve bileşik PMI %51,4 olarak belirlendi.

Bu gelişmeler doğrultusunda, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %4 düşüşle 35.624 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi %3 azalışla 2.481 puandan kapandı. Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi %1 değer kaybıyla 23.188 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,5 değer kaybederek 3.336 puandan işlem görmekte.

Hindistan'da Sensex endeksi ise piyasalarda tatil nedeniyle kapalı durumda.