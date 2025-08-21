Asya Borsalarında Karışık Seyir: Fed Tutanakları ve Teknoloji Hisseleri Baskısı

Asya borsalarında karışık seyir

Asya borsalarında karışık bir seyir dikkat çekiyor. Bölge piyasalarında risk iştahını törpüleyen başlıca etkenler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki şahin ton ile ABD teknoloji hisselerindeki satış baskısı oldu.

Fed tutanakları etkisi

Fed'in dün yayımladığı toplantı tutanaklarında yetkililerin çoğunun enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu bildirmesi, gevşeme patikasına ilişkin belirsizlikleri artırdı. Analistler, bu şahin mesajların Asya tarafında risk iştahını zayıflattığını belirtiyor.

Teknoloji hisselerindeki satışların yansıması

ABD teknoloji şirketlerinin hisselerinde bilanço sezonunda yatırımcıların temkinli duruşu ve kar realizasyonlarıyla devam eden satış eğilimi, bölge endekslerine de yansıdı. Güney Kore'de Kospi'de işlem gören yarı iletken üreticisi SK Hynix hisseleri %3,9 düşüşle dikkat çekti. Japonya'da Lasertec hisseleri %3,1, Tokyo Electron hisseleri ise %2,4 kayıpla günü tamamladı.

BoJ Başkanı Jackson Hole'da izlenecek

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumuna katılacak. Ueda'nın para politikasına ilişkin yapabileceği açıklamalar, bölgedeki yatırımcıların odağında yer alıyor.

Japonya tahvil getirileri ve PMI verileri

Japonya'da gösterge 10 yıllık devlet tahvili getirisi yaklaşık 18 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, 20 yıllık devlet tahvilinin getirisi 1999'dan beri en yüksek seviyeyi gördü. Analistler, kamu borcuna ilişkin artan endişelerin uzun vadeli tahvil faizlerini yükselttiğini vurguluyor.

Bölgeden gelen PMI verilerine göre Japonya'da ağustos ayı imalat sanayi PMI 49,9 ile eşik değer olan 50'nin altında kalarak daralmaya işaret etti. Hizmet sektörü PMI 52,7 ve bileşik PMI 51,9 olarak açıklandı.

Endeks hareketleri

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,58 düşüşle 42.640 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,37 yükselişle 3.141,74 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 3.760 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kayıpla 24.996 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 kazançla 82.097 puan seviyesinden işlem görüyor.