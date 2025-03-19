Asya Borsalarında Karışık Seyir: Trump'ın Politikaları ve Fed'in Kararları Bekleniyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle yön arayışı öne çıkarken, gözler ABD Merkez Bankası (Fed)'nın bu akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Asya borsalarında izlenen bu karışıklık sırasında Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0,50 seviyesinde sabit tuttu. Politika metninde, Japonya ekonomisinde kısmen zayıflık görülse de orta düzeyde toparlanma yaşandığı belirtildi. Ayrıca, şirket karlarındaki iyileşmeyle sabit sermaye yatırımlarının artış eğilimi gösterdiği ifade edildi.

Enflasyon beklentilerinin ılımlı bir şekilde arttığına işaret eden metinde, ülke ekonomisinin, potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyüme performansı sergilemesinin olası olduğu aktarıldı. Finans ve döviz piyasalarındaki gelişmeler ve bunların Japonya'nın ekonomik faaliyeti ile fiyatlar üzerindeki etkilerinin dikkatle izleneceği vurgulandı.

Özellikle, firmaların davranışlarının son zamanlarda ücretleri ve fiyatları artırmaya doğru kaymasıyla, döviz kuru gelişmelerinin fiyatları etkileme ihtimallerinin geçmişe kıyasla yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan, Fitch Ratings'in raporunda, Çin'deki mali gevşemenin ABD'nin yüksek ithalat tarifelerinin etkisini hafifleteceği belirtiliyor. Bölgeden gelen verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi ocakta önceki aya göre yüzde 1,1 oranında beklentilere paralel olarak azaldı, kapasite kullanım oranı ise yüzde 4,5 arttı.

Tüm bu gelişmeler ışığında Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,2 düşüşle 37.771 puan seviyesinden kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artışla 2.629 puan seviyesine ulaştı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 24.737 puan, Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalışla 3.420 puan seviyesinden işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise %0,2 değer kazanarak 75.446 puanda seyrediyor.