Bursa'da Kanlıca (Melki) Mantarı Yağmurla Bollaştı: Fiyat 300 liradan 100 liraya Düştü

Bursa'da kanlıca (melki) mantarı yağmurla bollaştı, fiyatlar düştü

Bursa’nın dağ ilçelerinde yağmurun ardından bol miktarda görülen kanlıca (melki) mantarı fiyatında sert düşüş yaşandı. Bölge halkı, topladıkları mantarları ilçe merkezlerinde ve yol kenarlarında satarak ek gelir sağlıyor.

Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık mahallelerinde sonbahar aylarında ortaya çıkan melki mantarı, özellikle ormanlık ve yüksek kesimlerden toplanıyor. Kasımda kilosu ortalama 300 liradan satılan, kalitesine göre 250 ila 350 lira arasında değişen kanlıca mantarı, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte bollaştı.

Orhaneli ilçe merkezinde neredeyse her köşe başında mantar tezgahı görmek mümkün. Tezgâh açanlardan emekli Aziz Kaya, satış ve toplama koşullarını şöyle aktardı: "Ormanlık bölgelerden topluyorum. Bir ay önce yeni çıktığında kilosu 300 liraydı şimdi 100 liraya düştü. O zaman günde 6-7 kilogram topluyordum şimdi 15-20 kilogram topluyorum. Yağmurla bollaştı mantar, bulması da toplaması da kolay oldu. Çok var toplayıp satan, herkes ekmek parasını kazanmaya çalışıyor".

Kaya ayrıca yağmurun mantarın irileşmesini sağladığını belirterek doğada bulduğu en büyük mantarın yaklaşık 400 gram olduğunu söyledi.

Kanlıca mantarının faydaları

Kanlıca mantarı, bağışıklık sistemini güçlendiren ve yüksek antioksidan özelliğe sahip bir besin olarak biliniyor. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olan melki mantarı, kalp sağlığını destekliyor ve kan şekeri seviyesinin korunmasında fayda sağladığı belirtiliyor.

Mantarın iltihap giderici etkileri, kemik sağlığını koruyucu özellikleri ve cildin yaşlanmasını önlemeye katkısı olduğu ifade ediliyor. İçeriğindeki B vitaminleri ile zindelik veren kanlıca mantarı, zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemine de katkı sağlıyor.

BURSA'NIN DAĞ İLÇELERİNDE YAĞMURDAN SONRA BOLLAŞAN KANLICA (MELKİ) MANTARININ KİLOSU 100 LİRAYA KADAR GERİLEDİ.