DOLAR
42,54 0%
EURO
49,65 0%
ALTIN
5.757,12 0%
BITCOIN
3.893.088,06 0%

Bursa'da Kanlıca (Melki) Mantarı Yağmurla Bollaştı: Fiyat 300 liradan 100 liraya Düştü

Bursa’nın dağ ilçelerinde yağmurla bollaşan kanlıca (melki) mantarının fiyatı 300 TL'den 100 TL'ye geriledi; köylüler ek gelir elde ediyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:52
Bursa'da Kanlıca (Melki) Mantarı Yağmurla Bollaştı: Fiyat 300 liradan 100 liraya Düştü

Bursa'da kanlıca (melki) mantarı yağmurla bollaştı, fiyatlar düştü

Bursa’nın dağ ilçelerinde yağmurun ardından bol miktarda görülen kanlıca (melki) mantarı fiyatında sert düşüş yaşandı. Bölge halkı, topladıkları mantarları ilçe merkezlerinde ve yol kenarlarında satarak ek gelir sağlıyor.

Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık mahallelerinde sonbahar aylarında ortaya çıkan melki mantarı, özellikle ormanlık ve yüksek kesimlerden toplanıyor. Kasımda kilosu ortalama 300 liradan satılan, kalitesine göre 250 ila 350 lira arasında değişen kanlıca mantarı, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte bollaştı.

Orhaneli ilçe merkezinde neredeyse her köşe başında mantar tezgahı görmek mümkün. Tezgâh açanlardan emekli Aziz Kaya, satış ve toplama koşullarını şöyle aktardı: "Ormanlık bölgelerden topluyorum. Bir ay önce yeni çıktığında kilosu 300 liraydı şimdi 100 liraya düştü. O zaman günde 6-7 kilogram topluyordum şimdi 15-20 kilogram topluyorum. Yağmurla bollaştı mantar, bulması da toplaması da kolay oldu. Çok var toplayıp satan, herkes ekmek parasını kazanmaya çalışıyor".

Kaya ayrıca yağmurun mantarın irileşmesini sağladığını belirterek doğada bulduğu en büyük mantarın yaklaşık 400 gram olduğunu söyledi.

Kanlıca mantarının faydaları

Kanlıca mantarı, bağışıklık sistemini güçlendiren ve yüksek antioksidan özelliğe sahip bir besin olarak biliniyor. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olan melki mantarı, kalp sağlığını destekliyor ve kan şekeri seviyesinin korunmasında fayda sağladığı belirtiliyor.

Mantarın iltihap giderici etkileri, kemik sağlığını koruyucu özellikleri ve cildin yaşlanmasını önlemeye katkısı olduğu ifade ediliyor. İçeriğindeki B vitaminleri ile zindelik veren kanlıca mantarı, zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemine de katkı sağlıyor.

BURSA'NIN DAĞ İLÇELERİNDE YAĞMURDAN SONRA BOLLAŞAN KANLICA (MELKİ) MANTARININ KİLOSU 100 LİRAYA...

BURSA'NIN DAĞ İLÇELERİNDE YAĞMURDAN SONRA BOLLAŞAN KANLICA (MELKİ) MANTARININ KİLOSU 100 LİRAYA KADAR GERİLEDİ.

BURSA'NIN DAĞ İLÇELERİNDE YAĞMURDAN SONRA BOLLAŞAN KANLICA (MELKİ) MANTARININ KİLOSU 100 LİRAYA...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
OYAK Take Off İstanbul'da: OYAK PORTFÖY, Hektaş ve Indisol Sahada
2
OMSAN Başkanı Ergun Arıburnu Tanger Med'i İnceledi: Türkiye'ye Lojistik Süper Merkez Vizyonu
3
Silopi Sera OTB 2026'da Üretime Başlıyor — Habur'a Komşu Dev Proje
4
Mersin Erdemli’de Limon Hasadı Başladı: Binlerce Aile İçin Ekmek Kapısı
5
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Cuma ve Pazartesi Alış-Satış Fiyatları
6
Enerji İthalatı Faturası Bu Yıl %2,4 Azalarak 64 Milyar Dolara Gerileyecek
7
Cosmeet LATAM Panama: 30 Firma, 747 İkili İş Görüşmesi

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi