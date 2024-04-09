Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Artık bu ödemeyi yapmak zorundalar

Hem ev sahibi hem de kiracılar için yeni düzenlemeler yolda. Bildiğiniz gibi hükümet tarafından yapılan son açıklamayla Türkiye genelinde kira artış oranı %25 sınırında olmak zorunda. Bu konu hem ev sahibi hem de kiracılar için önemli bir konu. Kira artışında ki yapılacak %25 sınır yasal düzenlemeyle belirlenmiş olup hem kiracının hem de ev sahibinin hakkını korumayı amaçlamaktadır.

Kira Artış Oranı Sadece %25!

Ev tuttuktan sonra kira sözleşmesinde eğer %25 orandan daha fazla artış oranıyla karşı karşıya kalınacak bir madde yazılıysa ve bu durum da sözleşmede açık açık belirtilmediyse kiracı, kendisinden alınan fazla bedeli tekrar alma hakkına sahiptir.





Devlet tarafından belirtilen kira artış oranı %25'tir. Bu orana uymayan ev sahiplerine devlet tarafından ceza kesilmekle beraber hukuki süreç başlayacaktır.

Öncelikle hukuki süreç başlattığınız zaman ilk olarak sözleşme incelemesi yapılır. Kiracı ve ev sahibi tarafından imzalanan kira sözleşmesi incelenecektir. Eğer sözleşme kapsamında %25'ten fazla kiraya zam yapılacağı belirtildiyse ve kiracı da bu durumu onayladıysa kiracı açısından durum değişebilir.

Her ne kadar kiracılar fazla ödenen kira bedellerini geri alsa da ayrıca ev sahibinin de belli başlı hakları vardır. Bu haklar arasında malına zarar veren kiracılar depozito bedeli ödememe gibi maddeler de yer almaktadır.

Kiracının haklı olması için fazla ödenen kira bedellerini ispatlayan bir delili mutlaka mahkemeye sunması gerekir.

Şayet tüm bu aşamalar tamamlanırsa mahkeme tarafından her iki tarafın hakkını koruyacak şekilde karar alınarak hareket edilir.