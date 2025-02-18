Asya Borsalarında Karışık Seyir: Yatırımcılar Gelişmeleri İzliyor

Asya Borsalarında Durgunluk Devam Ediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, küresel piyasaların dikkatleri ABD'nin ek gümrük vergilerine ilişkin haber akışında yoğunlaşıyor. Yatırımcılar, bu belirsizliklerin etkilerini izlemeye devam ediyor.

Şi Cinping'den Özel Sektöre Güven Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları sonrası, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, özel sektöre yönelik güven mesajları vererek dikkat çekti. Dün yaptığı açıklamada, özel sektörün sorunlarını ele almak üzere gerçekleştirilen bir sempozyumda, özel sektörü geliştirmeye yönelik ilkelerinin değişmeyeceğini belirtti.