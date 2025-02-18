Asya Borsalarında Karışık Seyir: Yatırımcılar Gelişmeleri İzliyor

Asya Borsalarında Durgunluk Devam Ediyor
Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, küresel piyasaların dikkatleri ABD'nin ek gümrük vergilerine ilişkin haber akışında yoğunlaşıyor. Yatırımcılar, bu belirsizliklerin etkilerini izlemeye devam ediyor.
Şi Cinping'den Özel Sektöre Güven Mesajı
ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları sonrası, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, özel sektöre yönelik güven mesajları vererek dikkat çekti. Dün yaptığı açıklamada, özel sektörün sorunlarını ele almak üzere gerçekleştirilen bir sempozyumda, özel sektörü geliştirmeye yönelik ilkelerinin değişmeyeceğini belirtti.
Şi, "Devletin özel işletmelerin yasal haklarını koruyacağını, ancak yasalar çerçevesinde hareket edilmesini unutmamalıyız" Çin hükümetinin özel sektör firmalarına destek vereceğini ifade eden Şi, "Rekabetçi altyapı sektörlerini piyasaya açacağız" Analistler, Çin'in ABD'nin gümrük vergilerinden minimum etki almak için özel sektörünün rekabetçiliğini artırma çabasında olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Hong Kong'da, akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin hisseleri yaklaşık %5, video oyunları firması Tencent'in hisseleri %1,4 ve çevrimiçi hizmet firması Meituan'ın hisseleri %1,3 artış gösterdi. Japonya'da 10 yıllık devlet tahvil getirileri %1,41 seviyesine yükselerek Mart 2010'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, ülkede enflasyonun güç kazanacağına yönelik beklentilerinin ve Fed'in gevşeme döngüsüne dair belirsizliklerin tahvil piyasalarında etkili olduğunu belirtti. Bu gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,3 artışla 39.326 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,6 artışla 2.626 puandan kapandı. Ancak şu an itibarıyla Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,6 artışla 22.745 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,9 kayıpla 3.324 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi %0,3 azalışla 75.747 puanda seyrediyor.
Çin'in Özel Sektöre Desteği
Japonya'da Tahvil Getirileri Yükseliyor
Çin hükümetinin özel sektör firmalarına destek vereceğini ifade eden Şi, "Rekabetçi altyapı sektörlerini piyasaya açacağız" Analistler, Çin'in ABD'nin gümrük vergilerinden minimum etki almak için özel sektörünün rekabetçiliğini artırma çabasında olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Hong Kong'da, akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin hisseleri yaklaşık %5, video oyunları firması Tencent'in hisseleri %1,4 ve çevrimiçi hizmet firması Meituan'ın hisseleri %1,3 artış gösterdi. Japonya'da 10 yıllık devlet tahvil getirileri %1,41 seviyesine yükselerek Mart 2010'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, ülkede enflasyonun güç kazanacağına yönelik beklentilerinin ve Fed'in gevşeme döngüsüne dair belirsizliklerin tahvil piyasalarında etkili olduğunu belirtti. Bu gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,3 artışla 39.326 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,6 artışla 2.626 puandan kapandı. Ancak şu an itibarıyla Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,6 artışla 22.745 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,9 kayıpla 3.324 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi %0,3 azalışla 75.747 puanda seyrediyor.
Analistler, Çin'in ABD'nin gümrük vergilerinden minimum etki almak için özel sektörünün rekabetçiliğini artırma çabasında olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Hong Kong'da, akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin hisseleri yaklaşık %5, video oyunları firması Tencent'in hisseleri %1,4 ve çevrimiçi hizmet firması Meituan'ın hisseleri %1,3 artış gösterdi.
Japonya'da 10 yıllık devlet tahvil getirileri %1,41 seviyesine yükselerek Mart 2010'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, ülkede enflasyonun güç kazanacağına yönelik beklentilerinin ve Fed'in gevşeme döngüsüne dair belirsizliklerin tahvil piyasalarında etkili olduğunu belirtti.
Bu gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,3 artışla 39.326 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,6 artışla 2.626 puandan kapandı. Ancak şu an itibarıyla Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,6 artışla 22.745 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,9 kayıpla 3.324 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi %0,3 azalışla 75.747 puanda seyrediyor.