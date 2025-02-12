Asya Borsalarında Pozitif Seyir: Hindistan Hariç

Asya Borsalarında Genel Yükseliş

Asya borsalarında Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimleri konusundaki temkinli açıklamaları dikkat çekiyor. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Powell'ın sunumu yatırımcılar için önem taşıyor.

Güney Kore'den Misilleme Açıklaması

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatıyla ilgili yüzde 25 gümrük vergisi kararına, Güney Kore'den misilleme açıklaması geldi. Güney Kore Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, bu karara 'önceden hazırlanmış tedbirlerle' karşılık vereceklerini duyurdu.

Japonya'dan Talepler

Japonya Sanayi Bakanı Yoji Muto, ülkesinin ABD'den çelik ve alüminyum tarifelerinden muaf tutulmayı talep ettiğini belirtti. Bu arada, Trump Çin'den yapılan ithalatlara yüzde 10 vergi koymuştu.

Merkez Bankası Yorumları

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, Trump'ın politikalarının ekonomik tahminlere dahil edilmeden önce kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ueda, "Tek tek politikalar yerine genel paketin görünümünün analiz edilmesi gerekiyor." dedi.

Çin Teknoloji Hisselerine İlgi Artıyor

Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek, rakiplerine kıyasla daha düşük maliyetle benzer performans sunduğu yönündeki değerlendirmelerle, Çin'deki teknoloji şirketlerine olan ilgiyi artırdı. Analistler, bu durumun Çinli firmaların küresel ölçekte yeniden değerlendirilmesine yol açacağını belirtiyor.

Endekslerdeki Değişiklikler

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,5 artışla 38.985 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,4 yükselerek 2.548 puana ulaştı. Öte yandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 değer kazanarak 21.779 puandan işlem görürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 primle 3.339 puanda yer aldı. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 76.231 puanda seyrediyor.