Asya Borsalarında Pozitif Seyir, Japonya Hariç

Asya borsaları, Japonya hariç pozitif bir seyir ile dikkat çekiyor. Çin merkezli DeepSeek'in etkisiyle, Japonya'da işlem gören yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde belirgin bir satış baskısı yaşanıyor.

DeepSeek'in, uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanarak eğitim yapılması, yarı iletken sektöründe talep dengesini ve ABD teknolojik hakimiyetini bozabileceği endişeleriyle teknoloji hisselerinde öncülüğündeki hareketlenmeyi destekliyor.

Dün, teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış baskısı Japon piyasalarına taşındı. Yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 11,4, Tokyo Electron'un hisseleri 5,5, Renesas Electronics'in hisseleri ise 3,4 değer kaybetti. Gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticileri Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 7,7, Fujikura'nın hisseleri de %9,3 düştü.

Söz konusu satış baskısıyla Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 39.065 puandan günü tamamlarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselişle 20.267 puana, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1 artışla 76.087 puan seviyesine ulaştı.

Öte yandan, Çin ve Güney Kore borsalarında tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor. Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da aralık 2024'e ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık bazda %2,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.