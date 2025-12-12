DOLAR
Asgari Ücret Komisyonu Öncesi Görüşme: TÜRK-İŞ Yrd. Ramazan Ağar, Bakan Işıkhan ile Bir Araya Geldi

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi Bakan Vedat Işıkhan ile görüştü; TÜRK-İŞ 2026 çalışmasına katılmayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:32
Asgari Ücret Komisyonu Öncesi Kritik Görüşme

TÜRK-İŞ temsilcisi Ramazan Ağar, Bakan Vedat Işıkhan ile ön toplantı gerçekleştirdi

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir ön görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Ağar, 24 Aralık 2024 tarihinde TÜRK-İŞ tarafından alınan karar sonrası geçen yaklaşık bir yıllık süreçte Komisyonun yapısı ve işleyişine yönelik herhangi bir iyileştirme yapılmadığını vurguladı. Ağar, TÜRK-İŞ'in bu kararın arkasında durduğunu ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacağını ifade etti.

Ağar, Türkiye ekonomisinin son yıllarda büyüdüğünü, Gayri Safi Milli Hasıla ve kişi başına düşen gelirin arttığını belirterek, bu büyümenin sağladığı refahın çalışanlara ve emeklilere yansımadığını söyledi. Ayrıca, dolar milyarderlerinin sayısındaki artışın zengin ile yoksul arasındaki farkın derinleştiğini gösterdiğini, bir kesimin daha çok zenginleştiğini ve milyonlarca işçi ile emeklinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını kaydetti.

Ağar, asgari ücret tartışmalarının her dönemde bazı işveren çevrelerinin "asgari ücret bir geçim ücreti değildir" yönündeki açıklamalarının tekrarlandığını hatırlattı ve şunları dile getirdi:

"Bugün çalışanların yarısından fazlası ya asgari ücretle ya da asgari ücrete çok yakın bir ücretle çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu durum, ücret skalasının daralmasına, mesleki kıdem ve vasıf düzeylerinin ücretlere yansımamasına yol açmaktadır. Mevcut eğilim sürdüğü takdirde çalışma barışının bozulmasıyla birlikte nitelikli işgücünün de asgari ücret seviyesine sıkışması riski ortaya çıkacaktır."

Ağar, kamuoyunda zaman zaman dile getirilen "Asgari ücret artarsa enflasyon artar" iddiasının ekonomik verilerle ve enflasyonun temel dinamikleriyle uyumlu olmadığını belirtti. Geçtiğimiz yıllarda enflasyonun olağanüstü düzeyde yükseldiğini, 2025 yılında artış hızının yavaşlamakla birlikte enflasyon yükselişinin sürdüğünü ifade etti.

