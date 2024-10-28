Asya Borsalarında Yükseliş Devam Ediyor

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Asya borsaları, küresel piyasalarda gerçekleşen olumlu gelişmelerle birlikte pozitif bir seyir izlemeye başladı. ABD istihdam raporu ve büyüme verileri bu haftanın önemli takip edilen macroekonomik verileri arasında yer alırken, Asya borsa endeksleri de hareketli bir hafta geçiriyor.

Japonya'da Siyasi Belirsizlikler

Japonya'da Liberal Demokrat Parti (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito, parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı. Bu durum, yenin dolar karşısında üç ayın en düşük seviyelerine gerilemesine neden oldu. Siyasi belirsizliklerin merkez bankasının faiz artırımı politikasını etkileyeceği endişeleri artmakta.

Zayıf yen, ihracata dayalı ekonomiye fayda sağlarken, ihracat yapan şirketlerin hisselerini olumlu etkilemekte. Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın perşembe günü yapılacak toplantısında politika faiz oranını sabit tutmasını bekliyor.

Çin'de Yeni Likidite Desteği

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC), piyasalara daha fazla likidite sunmak amacıyla yeni bir kredi aracı başlatmış durumda. Açıklamada, bankacılık sistemine uygun bir miktar likidite sağlamak için açık piyasa doğrudan ters repo operasyonlarının etkinleştirildiği vurgulandı.

Borsa Endekslerindeki Değişiklikler

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artışla 38.606 puana ulaşırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselişle 2.612 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 3.311 puandan işlem görmekte. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 20.641 puandan, Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 1,1 artışla 80.275 puandan işlem görmekte.