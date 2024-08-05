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Asya Pay Piyasalarında Tarihi Düşüş: Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, artan resesyon endişeleriyle tarihi düşüş yaşadı. Analistler durumu değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:40
Asya Pay Piyasalarında Tarihi Düşüş: Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi

Asya Pay Piyasalarında Tarihi Çökkünlük

Asya finansal piyasaları, yükselen resesyon endişeleriyle unutulmaz bir değer kaybı yaşadı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yalnızca son iki işlem gününde yüzde 21,2 oranında düşüş gösterdi.

Tarihsel Düşüş ve Sebepleri

Bu düşüş, yıl içerisinde 11 Temmuz'da ulaşılan 42.426 puanlık rekor seviye ile kıyaslandığında yüzde 34,9 değer kaybına işaret ediyor. ABD’de artan resesyon endişeleri, Japonya pay piyasalarını son 37 yılın en şiddetli düşüşüne sürükledi.

Analistler, Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz artırım beklentilerinin, ABD’deki resesyon kaygılarıyla birleşerek ülkenin varlıklarına olan risk algısını zirveye taşıdığını ifade etti. Bu durum, 1987 yılından bu yana Japonya'daki en büyük satış dalgasını tetikledi.

Döviz Piyasasındaki Hızlı Değişimler

Yıl içerisinde 161,3 seviyesine ulaşan dolar-yen paritesi, erkek ile 142,2 seviyesine düşerek ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi test etti. Bu hızlı dönüşüm ile birlikte analistler, Japon yeninin değer kazanmasının %strong;yüksel bir satış baskısına yol açtığını belirtti.

Diğer Asya Piyasalarının Durumu

Japonya'daki bu gelişmeler ışığında, Nikkei 225 endeksi %12,4 düşüşle günü 31.458 puandan kapattı. Güney Kore’de Kospi endeksi %8,77 değer kaybıyla 2.441,5 puandan gün sonunu tamamladı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi %2,05, Çin’de Şanghay bileşik endeksi %1,5, ve Hindistan’da Sensex endeksi %3 düşüş gösterdi.

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