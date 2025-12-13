DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.851.071,64 0,08%

Palandöken: Yılbaşı bileti alırken ruhsatlı bayileri tercih edin

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı bileti alırken korsan satışlara karşı uyarıda bulundu; ruhsatlı Milli Piyango bayilerinden ve hologram kontrolünden söz etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:24
Palandöken: Yılbaşı bileti alırken ruhsatlı bayileri tercih edin

Palandöken: Yılbaşı bileti alırken ruhsatlı bayileri tercih edin

TESK Genel Başkanı uyardı: Korsan satışlara dikkat

Milli Piyango yılbaşı bileti alacak vatandaşlara Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken üzerinden uyarı yapıldı. Palandöken, bilet alımında güvenliğe dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık yılbaşı yaklaşıyor. 800 milyon liralık büyük ikramiye iştah kabartıyor. Ancak bu süreçte çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz, korsan bayiler var. Bu nedenle sabit noktalardaki ruhsatlı Milli Piyango bayilerinin dışında bilet alınmamasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Palandöken, ikramiye dağılımı ve güvenlik önlemleriyle ilgili uyarılarını şu sözlerle detaylandırdı:

"200, 400 ve 800 milyon olmak üzere üç ayrı kategoride toplam ikramiye miktarı neredeyse 5 milyar liraya yaklaşan bir rakam. En büyük ikramiyenin 800 milyon TL olduğu düşünüldüğünde, insanlar bütçeleri ölçüsünde bilet alıp şanslarını denemek istiyorlar. İşte bu yüzden korsan ve sahte bilet satıcılarından uzak durulmalı. Biletlerin üzerindeki hologramların kontrol edilmesi, Merkez Bankası’nın izniyle basılan ve Milli Piyango tarafından denetlenen bayilerden bilet alınması şart. ’Şans getirir’, ’Hep bu noktadan çıkıyor’ gibi söylemlerle insanları heveslendiren uzaktan kumandalı ya da sahte bilet satışlarına kesinlikle itibar edilmemeli. Aksi halde hayaller suya düşer. Her yılbaşında gerekli tedbirler alınıyor. Bir yandan kolluk kuvvetleri, diğer yandan meslek odaları ve Milli Piyango bayileri odaları denetimleri artırıyor. Satıcıların önemli bir bölümü odalarına kayıtlı olduğu için kendi içlerinde de otokontrol sağlıyorlar. Vatandaşlarımızın da satıcıların belgelerini, yaka kartlarını ve esnaf odasına bağlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri, bu tür hilelere maruz kalmamak için son derece önemli" diye konuştu.

Palandöken, sahtecilik riskine karşı son uyarısını da şu ifadelerle aktardı:

"Sahtecilik de her alanda olduğu gibi bu dönemde artış gösteriyor. Yılda 1 kez yaşanan bu heyecanda, ’belki bana çıkar’ umudunun boşa gitmemesi için hem vatandaşlarımızı hem bayilerimizi hem de ilgili odaları uyarıyoruz. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. İnşallah bu sene hepimize şans getirir. Ama biliyorsunuz, büyük ikramiye ya 1 kişiye çıkıyor ya da birkaç kişi arasında paylaşılıyor; çıkmayanlar ise amortiyle teselli buluyor. Yine de bu güzel duyguları 5, 10, 15 gün öncesinden yaşayabilmek bile kıymetli. Aman dikkat edin. Biletleri iyice incelemeden, arkasındaki güvenlik bandını kontrol etmeden almayın. Otokontrol sistemi vatandaşın elinde. Herkese bol şans diliyorum. İnşallah bilet alan herkesin yüzünü güldürür. Yeni yılınız kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Özetle: Palandöken, vatandaşları ruhsatlı ve denetlenen Milli Piyango bayilerinden, hologram ve güvenlik bandı kontrollerini yaparak bilet almaya çağırdı; korsan ve sahte satışlara itibar edilmemesini vurguladı.

Palandöken: "Yılbaşı bileti alırken ruhsatlı bayileri tercih edin"

Palandöken: "Yılbaşı bileti alırken ruhsatlı bayileri tercih edin"

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Palandöken: Yılbaşı bileti alırken ruhsatlı bayileri tercih edin
2
ABD Temyiz Mahkemesi: Trump'ın Tarifelerinin Çoğu Yasa Dışı
3
McDonald’s Türkiye'ye Friends Menüsü: Koleksiyon Figürleri ve Coffee Corner'lar
4
TOGG Almanya'da İlk Teslimatlar: 1961 Göçüne Atıfla 'Geleceğin Mobilitesi' Sürprizi
5
Adana'da Hobbyport Akdeniz 2. Kamp, Karavan ve Tiny House Fuarı Açıldı
6
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentileri Aştı: 237 Bin
7
Brent Petrol Fiyatı 72,25 Dolar Seviyesinde İşlem Görüyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama