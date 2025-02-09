Türkiye'de Günlük Doğal Gaz Tüketiminde Rekor: 300 Milyon Metreküp!

Doğal Gaz Tüketiminde Tarihi Rekor

Türkiye, 7 Şubat 2025 tarihinde günlük 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu önemli gelişme, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) sosyal medya hesabından duyuruldu.

BOTAŞ'tan Açıklama

BOTAŞ'ın X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha! 7 Şubat 2025 tarihinde 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimi ile Türkiye rekoru kırıldı." ifadesine yer verildi. Rekor, 19 Ocak 2022’de kaydedilen 288 milyon metreküp günlük tüketim miktarını geride bıraktı.

Geçmiş Rekorun Anımsatılması

Önceki günlük doğal gaz tüketim rekoru olan 288 milyon metreküp, 19 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmişti. Bu yeni rekor, Türkiye'nin enerji talebinin arttığını ve doğal gaz kullanımının ne denli önemli bir hale geldiğini gözler önüne seriyor.