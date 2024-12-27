ATO Aralık Toplantısında Suriye İlişkileri ve Ekonomik Beklentiler Konuşuldu

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ekonomik Beklentileri ve Suriye İlişkilerini Değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı, ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. ATO Başkanı Gürsel Baran, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye üzerinde yarattığı etkiler ile 2025 yılına dair ekonomik beklentilerini paylaştı.

Suriye İle Ticaret İlişkileri Sürecek

Baran, Suriye'nin Türkiye'nin sınır komşusu olarak önemli bir ticaret bağlantısına sahip olduğunu vurgulayarak, "Suriye, sınır komşumuz olarak ticaretimizin olduğu bir ülkeydi, bu ilişkiler devam edecektir" dedi.

Ekonomik Görüşler ve Para Politikası

Baran, enflasyonla mücadelede başarı için para politikasının maliye politikaları ile desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, yapısal reformların hızlandırılmasının önemine dikkat çekti. "Bu süreçte ekonomimizin dinamiklerini korumak için, imalat-ticaret ayırt etmeksizin tüm sektörlerimize ilave destek sağlanması gerekiyor." diye belirtti.

Başkan, faiz indiriminin yatırım, ticaret ve istihdamı canlandırması gerektiğinin altını çizerken, bankalardan KOBİ'lere destek vermelerini beklediklerini ifade etti. Kredi maliyetlerinin yükselmesinin reel sektördeki baskıları artırdığına ve yeni yatırımların önünü kapattığına değindi.

Jeopolitik Riskler ve Fırsatlar

2025 yılına yönelik jeopolitik riskleri ve fırsatları değerlendiren Baran, "Bir ayağı Avrupa'da, diğer ayağı Asya'da olan ülkemiz için yeni fırsatlar doğacağını düşünüyoruz. Suriye'deki gelişmeler de bizim için kritik öneme sahip." dedi. Baran, Suriye'nin yeniden inşası için yüksek bütçeler öngörüldüğünü ve Türkiye'nin inşaat sektöründeki gücünü bu alanda kullanabileceğini belirtti.

Baran, "Ülkemiz, inşaat sektöründe güçlü ve yurt dışı müteahhitlik projelerinde dünya ikincisidir, bu pastadan ciddi bir pay alabileceğimize inanıyoruz." cümleleriyle Türkiye'nin potansiyelini öne çıkardı. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşüm sürecinin Türkiye'nin üretim kalitesini artırabileceğine de vurgu yaptı. KOBİ'lerin gerekli desteklerle yeni sürece uyum sağlayacağını düşündüğünü belirtti.