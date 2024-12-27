DOLAR
35,24 -0,2%
EURO
36,74 0,11%
ALTIN
2.972,97 0,16%
BITCOIN
3.414.868,94 -1,38%

ATO Aralık Toplantısında Suriye İlişkileri ve Ekonomik Beklentiler Konuşuldu

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Suriye ve ekonomik hedefler üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 12:49
ATO Aralık Toplantısında Suriye İlişkileri ve Ekonomik Beklentiler Konuşuldu

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ekonomik Beklentileri ve Suriye İlişkilerini Değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı, ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. ATO Başkanı Gürsel Baran, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye üzerinde yarattığı etkiler ile 2025 yılına dair ekonomik beklentilerini paylaştı.

Suriye İle Ticaret İlişkileri Sürecek

Baran, Suriye'nin Türkiye'nin sınır komşusu olarak önemli bir ticaret bağlantısına sahip olduğunu vurgulayarak, "Suriye, sınır komşumuz olarak ticaretimizin olduğu bir ülkeydi, bu ilişkiler devam edecektir" dedi.

Ekonomik Görüşler ve Para Politikası

Baran, enflasyonla mücadelede başarı için para politikasının maliye politikaları ile desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, yapısal reformların hızlandırılmasının önemine dikkat çekti. "Bu süreçte ekonomimizin dinamiklerini korumak için, imalat-ticaret ayırt etmeksizin tüm sektörlerimize ilave destek sağlanması gerekiyor." diye belirtti.

Başkan, faiz indiriminin yatırım, ticaret ve istihdamı canlandırması gerektiğinin altını çizerken, bankalardan KOBİ'lere destek vermelerini beklediklerini ifade etti. Kredi maliyetlerinin yükselmesinin reel sektördeki baskıları artırdığına ve yeni yatırımların önünü kapattığına değindi.

Jeopolitik Riskler ve Fırsatlar

2025 yılına yönelik jeopolitik riskleri ve fırsatları değerlendiren Baran, "Bir ayağı Avrupa'da, diğer ayağı Asya'da olan ülkemiz için yeni fırsatlar doğacağını düşünüyoruz. Suriye'deki gelişmeler de bizim için kritik öneme sahip." dedi. Baran, Suriye'nin yeniden inşası için yüksek bütçeler öngörüldüğünü ve Türkiye'nin inşaat sektöründeki gücünü bu alanda kullanabileceğini belirtti.

Baran, "Ülkemiz, inşaat sektöründe güçlü ve yurt dışı müteahhitlik projelerinde dünya ikincisidir, bu pastadan ciddi bir pay alabileceğimize inanıyoruz." cümleleriyle Türkiye'nin potansiyelini öne çıkardı. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşüm sürecinin Türkiye'nin üretim kalitesini artırabileceğine de vurgu yaptı. KOBİ'lerin gerekli desteklerle yeni sürece uyum sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da TEXIT'24 Tekstil Zirvesi Gerçekleşti
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
ATO Aralık Toplantısında Suriye İlişkileri ve Ekonomik Beklentiler Konuşuldu
4
Bakan Kacır Kocaeli'de Kimya ve Teknoloji Merkezi Açılışında Kritik Mesajlar Verdi
5
Türkiye-Malezya Ticaretinde Yeni Tercihli Menşe Kuralları Belirlendi
6
EAE Elektrik A.Ş.'ye Rekabet Soruşturması Açıldı
7
Avrupa Borsaları Noel Sonrası Fransa Hariç Negatif Seyrediyor

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor