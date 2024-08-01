ATO Yönetimi, Çalışma Bakanı Işıkhan ile Üyelerin Taleplerini Görüştü

ATO Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nı Ziyaret Etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmede, ATO üyelerinin talepleri gündeme geldi.

SGK Prim Ödemeleri İçin Çözüm Talebi

Baran, burada yaptığı konuşmada, SGK prim ödemeleri ile ilgili bankaların uyguladığı değişken komisyon oranlarına dikkat çekti. Bu komisyonların işverenler için önemli maliyetler yarattığını belirten Baran, "SGK’nın vergi ödemelerinde olduğu gibi komisyon ödemeden prim tahsilatı yapabilmesi için bankalarla görüşülmesini ve reel sektörün lehine bir çözüm yolunun bulunmasını talep ediyoruz," dedi.

Ara Eleman Teşvikleri ve Meslek Liseleri

Baran, görüşme sırasında, gençlerin meslek lisesine yönelme konusunda isteksiz olduğunu ve bu durumun iş gücü ihtiyaçlarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Gençleri meslek liselerine özendirecek düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca ATO üyelerinin Bağ-Kur prim ödeme gün sayısının, işçi ve memurlarla eşitlenmesini talep etti.

Baran, toplantının sonunda Bakan Işıkhan’a, ATO üyelerinin gündeminde bulunan ve reel sektörü etkileyen konuları içeren bir dosya sundu.