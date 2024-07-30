Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Auto King, Tesla Onaylı Hasar Onarım Merkezi Olma Başarısını Elde Etti

Auto King, Tesla ile işbirliği yaparak Türkiye'de 'Tesla Onaylı Hasar Onarım Merkezi' unvanını kazandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:31
Auto King, Tesla Onaylı Hasar Onarım Merkezi Olma Başarısını Elde Etti

Auto King, Tesla Onaylı Hasar Onarım Merkezi Olma Başarısını Elde Etti

Auto King, Tesla ile gerçekleştirdiği stratejik işbirliği sonrası, Türkiye'de ilk kez 'Tesla Onaylı Hasar Onarım Merkezi' (TABS) unvanını alarak sektördeki konumunu güçlendirdi.

15 Bin Tesla Sahiplerine Hizmet

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu işbirliği sayesinde, Türkiye'de 15 bine yaklaşan Tesla kullanıcılarına kapsamlı onarım hizmetleri sunulacak. Auto King, İstanbul Kartal'daki servis merkezinde bu hizmetleri vermeye başlayacak.

Hizmeti Yaygınlaştırma Planları

Auto King, diğer servis merkezlerinde de aynı hizmeti sunmak için Tesla ile görüşmelerini sürdürüyor. Elektrikli ve hibrit araçların artan bakım ve onarım ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla Auto King Akademi oluşturulmuş durumda.

Serkan Süer'den Açıklamalar

Auto King Genel Müdürü Serkan Süer, otomotiv sektöründeki değişimlerin altını çizerek, "Hızla büyüyen elektrikli araç pazarına yanıt vermek için önemli adımlar attık. Bu kapsamda, Tesla ile işbirliği yaparak 'Tesla Onaylı Hasar Onarım Merkezi' unvanını kazandık. Elektrikli ve hibrit araçların bakımı için uluslararası sertifikasyon sağlayan firmalarla işbirliği içinde bayilerimizi eğiteceğiz. Kısa sürede bu eğitimleri tamamlayarak ülke genelinde hizmet vereceğiz. Amacımız, sektörde güvenilir, hızlı ve uygun maliyetli bakım-onarım hizmeti sunmak." dedi.

Sonuç olarak, Auto King, elektrikli araç pazarındaki büyümeye katkıda bulunmayı ve kendi hizmet standartlarını artırmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Adli Tıp Kurumu yeni personellerini arıyor! 1992 yılı ve sonrası doğanlara iş fırsatı!

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı: En az 2000 TL oldu

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

EYT'li çalışanlara kötü haber! Rüyaları sona erdi: Bir anda kapının önünde bulacaklar

Adli Tıp Kurumu yeni personellerini arıyor! 1992 yılı ve sonrası doğanlara iş fırsatı!

Resimdeki farklı sayıyı 5 saniyede bulan süper zeka çıkıyor! Yüksek IQ'nuzu hemen kanıtlayın!