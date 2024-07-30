Auto King, Tesla Onaylı Hasar Onarım Merkezi Olma Başarısını Elde Etti

Auto King, Tesla ile gerçekleştirdiği stratejik işbirliği sonrası, Türkiye'de ilk kez 'Tesla Onaylı Hasar Onarım Merkezi' (TABS) unvanını alarak sektördeki konumunu güçlendirdi.

15 Bin Tesla Sahiplerine Hizmet

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu işbirliği sayesinde, Türkiye'de 15 bine yaklaşan Tesla kullanıcılarına kapsamlı onarım hizmetleri sunulacak. Auto King, İstanbul Kartal'daki servis merkezinde bu hizmetleri vermeye başlayacak.

Hizmeti Yaygınlaştırma Planları

Auto King, diğer servis merkezlerinde de aynı hizmeti sunmak için Tesla ile görüşmelerini sürdürüyor. Elektrikli ve hibrit araçların artan bakım ve onarım ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla Auto King Akademi oluşturulmuş durumda.

Serkan Süer'den Açıklamalar

Auto King Genel Müdürü Serkan Süer, otomotiv sektöründeki değişimlerin altını çizerek, "Hızla büyüyen elektrikli araç pazarına yanıt vermek için önemli adımlar attık. Bu kapsamda, Tesla ile işbirliği yaparak 'Tesla Onaylı Hasar Onarım Merkezi' unvanını kazandık. Elektrikli ve hibrit araçların bakımı için uluslararası sertifikasyon sağlayan firmalarla işbirliği içinde bayilerimizi eğiteceğiz. Kısa sürede bu eğitimleri tamamlayarak ülke genelinde hizmet vereceğiz. Amacımız, sektörde güvenilir, hızlı ve uygun maliyetli bakım-onarım hizmeti sunmak." dedi.

Sonuç olarak, Auto King, elektrikli araç pazarındaki büyümeye katkıda bulunmayı ve kendi hizmet standartlarını artırmayı hedefliyor.