Avro Bölgesi'nde Enflasyon Beklentileri Tarihi Düşüş Yaşadı

Avro Bölgesi'nde Düşen Enflasyon Beklentileri

Avro Bölgesi'nde tüketicilerin önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentileri, Eylül 2021 tarihinden bu yana en düşük seviyeye geriledi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Tüketici Beklentileri Anketine göre, son 12 ayda algılanan enflasyon oranı, Ağustos ayında ortalama %3,9 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz Temmuz ayında bu oran %4,1 düzeyindeydi.

Tüketici Beklentilerinde Dikkat Çeken Düşüş

Gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi %2,7'ye gerileyerek son 3 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Tüketicilerin gelecek 3 yıl içerisindeki enflasyon tahminleri ise Ağustos'ta %2,3 seviyesine inerek %0,1 azalma gösterdi.

Ekonomik Beklentiler de Tüm Dikkatini Üzerine Çekiyor

Temmuz ayında gelecek 12 ayda ekonomide %1 daralma bekleyen tüketicilerin, Ağustos'taki tahminleri %0,9'luk bir daralmaya işaret etti. Ayrıca nominal gelir artışı beklentisi ise bu dönem için %1,2 olarak belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ise Ağustos ayında %2,2 olarak ölçüldü. ECB ise manşet enflasyonun 2023 yılı için ortalama %2,5, 2024 yılı için %2,2 ve 2026 yılında %1,9 olacağını öngörmekte.