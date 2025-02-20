Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Aralıkta Sabit Kaldı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, Aralık 2023'te bir önceki aya göre değişmedi, ancak yıllık bazda düşüş yaşandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:43
Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Aralıkta Sabit Kaldı

Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretiminde Sabit Durum

Avro Bölgesi'nde, Aralık 2023 itibarıyla inşaat üretimi, önceki aya göre değişmedi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mevsimsellikten arındırılmış inşaat verilerini açıkladı.

Yayımlanan verilere göre, inşaat üretimi Aralıkta bir önceki aya kıyasla sabit kalırken, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 azaldı. AB'de ise inşaat üretimi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış gösterdi ancak 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,8 geriledi.

Yıllık Ortalama Üretimde Düşüş

2024 yılında inşaat sektöründeki yıllık ortalama üretim, 2023 yılına kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 0,9, AB'de ise yüzde 1,3 azalma gösterdi.

Ülkeler Arasındaki Farklılıklar

AB ülkeleri arasında inşaat üretiminde en fazla artış Aralık ayında %5,7 ile Polonya’da, %4,6 ile Çekya'da ve %3,6 ile Portekiz'de oldu. Öte yandan, en fazla düşüş ise %3,4 ile Bulgaristan'da, %2 ile Hollanda'da ve %1,7 ile İtalya'da yaşandı.

Yıllık bazda inşaat üretimi %11,2 ile İspanya’da, %9,7 ile Çekya’da ve %5,8 ile Slovakya’da artış gösterirken, Romanya'da %12,9, Polonya’da %9,9 ve Avusturya’da %9,3 oranında gerileme kaydedildi.

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