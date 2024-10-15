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Avro Bölgesi'nde Kredi Talebi Artış Gösterdi

Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebi, son 2 yılda ilk kez artış gösterdi. ECB, bankaların kredi verme standartlarını değiştirmedi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:10
Avro Bölgesi'nde Kredi Talebi Artış Gösterdi

Avro Bölgesi'nde Kurumsal Kredi Talebi Artıyor

Avro Bölgesi'nde, son iki yılda ilk kez şirketlerin kredi talebinde gözle görülür bir artış gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu konuda detayları içeren "Banka Kredi Anketi" sonuçlarını paylaştı.

Kredi Talebindeki Artış Nedenleri

Yayınlanan rapora göre, Avro Bölgesi'ndeki firmaların kredi talepleri, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde ılımlı bir şekilde yükseldi. ECB'nin açıklamasında, banka kredi verme standartlarının iki yıl boyunca sıkı kaldığı fakat üçüncü çeyrekte firmalar için değişmediği özellikle vurgulandı.

Düşük Faiz Oranlarının Etkisi

Açıklamada, geçen yıla kıyasla daha düşük faiz oranlarının, şirketlerin kredi talebini artırdığı belirtildi. Konut kredilerine olan talep de güçlü bir şekilde yükselirken, tüketici kredileri için daha mütevazı bir artış gözlemlendi.

Banka Kredi Standartlarının Değişimi

Konut kredileri için verilen kredi standartlarının gevşetildiği, ancak tüketici kredilerinde sıkılaştırma yapıldığı ifade edildi. Konut kredisi talebinin, beklenen faiz indirimleri ve iyileşen konut piyasası beklentileriyle toparlandığı kaydedildi.

Gelecek Çeyrek Beklentileri

Dördüncü çeyrek için finansal kuruluşlar, kredi talebinin artmaya devam edeceğini öngörürken, Avro Bölgesi'ndeki bankalar yılsonunda kredi verme standartlarının sıkılaşmasını bekliyor.

ECB'nin Faiz İndirimleri

ECB, 12 Eylül tarihinde piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faizini 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini ise 60 baz puan düşürdü. Banka, mevduat faiz oranını %3,75’ten %3,50’ye indirirken, refinansman ve marjinal borçlanma faizlerini %3,65 ve %3,90’a çekti.

Gelecek Toplantı Tarihi

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı 17 Ekim tarihinde yapılacak. Bu toplantıda, mevduat faizinin 25 baz puan düşürülerek %3,25’e çekilmesi bekleniyor.

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