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Avro Bölgesi'nde Özel Sektör Faaliyetleri Yavaşlıyor

Eylül ayında Avro Bölgesi'nde özel sektör aktivitesi düşerek son 8 ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 18:10
Avro Bölgesi'nde Özel Sektör Faaliyetleri Yavaşlıyor

Avro Bölgesi'nde Düşüş Devam Ediyor

Avro Bölgesi'nde özel sektör aktivitesi, eylül ayında önemli bir düşüş gösterdi. S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası tarafından açıklanan öncü veriler, bölgenin ekonomik durumuna dair endişeleri artırıyor.

Eylül Ayı PMI Verileri

Açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, bileşik PMI ağustos ayında 51 iken, eylülde 48,9 seviyesine gerileyerek son 8 ayın en düşük seviyesini gördü.

Bunun yanı sıra, hizmet sektörü PMI ağustosta 52,9 seviyesinden eylülde 50,5'e düşerek son 7 ayın en zayıf performansını sergiledi. İmalat sanayi PMI ise, ağustos ayındaki 45,8 seviyesinden eylülde 44,8'e düşerek son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

Yorumlama ve Sonuçlar

Bu veriler, Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetlerinin eylülde belirgin bir yavaşlama gösterdiğini ortaya koymakta. PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyüme, altı ise daralma olarak değerlendirilmektedir.

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