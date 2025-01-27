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Avrupa Borsaları Düşüşle Haftaya Başladı

Avrupa borsaları, düşük maliyetli yapay zeka modeli nedeniyle haftaya düşüşle başladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,07 geriledi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 20:56
Avrupa Borsaları Düşüşle Haftaya Başladı

Avrupa Borsalarında Düşüş

Avrupa borsaları, Çin merkezli DeepSeek şirketinin geliştirdiği düşük maliyetli yapay zeka modelinin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde düşüşle kapandı. Bu gelişme, özellikle çip ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde önemli kayıplara yol açtı.

Endekslerdeki Değişim

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,07 değer kaybederek 529,69 puana geriledi. Teknoloji sektörü endeksi ise %3,3 oranında düşüş gösterdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi %0,53 azalarak 21.282,18 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,27 düşüşle 7.906,58 puana indi. İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi %0,03 gerileyerek 36.191,17 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,02 artışla 8.503,71 puana yükselerek dikkat çekti.

Yapay Zeka Etkisi

Avro/dolar paritesi TSİ 20.43 itibarıyla %0,038 azalarak 1,049 seviyesinden işlem gördü. DeepSeek’in rakiplerine göre düşük maliyetle geliştirdiği yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında en çok indirilen uygulama olarak OpenAI'in ChatGPT modelini geride bırakmış durumda.

Bu gelişmeler, ABD'li şirketlerin yapay zeka alanındaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişeleri de beraberinde getirdi. Dünya genelinde teknoloji hisselerinde yaşanan değer kaybı toplamda bir trilyon doları geçti. Özellikle ABD'li çip üreticisi Nvidia, bir günde 300 milyar doları aşan bir değer kaybı yaşadı.

Avrupa’daki Hollandalı yarı iletken üreticisi ASML'nin hisseleri de %8’in üzerinde değer kaybetti.

Küresel Piyasalarda Gözler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamaları ve vergi artışları gibi faktörlerle karışık bir seyir gözlemleniyor. Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanacak faiz kararları da yakından takip ediliyor.

Ayrıca bu hafta bilanço takviminin yoğun olması nedeniyle piyasalarda büyük şirketlerin bilançoları dikkatle izlenecek.

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