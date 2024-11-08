Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Avrupa Borsaları Düşüş Trendinde

Haftanın son işlem günü Avrupa borsaları değer kaybıyla kapandı. Kapanışta gösterge endeks olan Stoxx Europe 600, %0,65 gerileyerek 506,63 puan seviyesine düştü.

Ülkeler Bazında Endeks Değişimleri