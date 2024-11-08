Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Avrupa Borsaları Düşüş Trendinde
Haftanın son işlem günü Avrupa borsaları değer kaybıyla kapandı. Kapanışta gösterge endeks olan Stoxx Europe 600, %0,65 gerileyerek 506,63 puan seviyesine düştü.
Ülkeler Bazında Endeks Değişimleri
Fransa'nın Döviz piyasalarında, Avro/dolar paritesi TSİ 21.29 itibarıyla %0,889 düşüşle 1,071 seviyesine geriledi. Küresel piyasalarda gözler bu hafta ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Fed, son toplantısında politika faizini beklentilere uygun olarak 25 baz puan düşürdü. Avrupa'da ise, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan indirerek %4,75 seviyesine çekti.
Döviz Kurları ve Küresel Gelişmeler
Döviz piyasalarında, Avro/dolar paritesi TSİ 21.29 itibarıyla %0,889 düşüşle 1,071 seviyesine geriledi. Küresel piyasalarda gözler bu hafta ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Fed, son toplantısında politika faizini beklentilere uygun olarak 25 baz puan düşürdü.
Avrupa'da ise, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan indirerek %4,75 seviyesine çekti.