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Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde düşüşle sonuçlandı ve önemli endekslerde kayıplar yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 21:45
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Avrupa Borsaları Düşüş Trendinde

Haftanın son işlem günü Avrupa borsaları değer kaybıyla kapandı. Kapanışta gösterge endeks olan Stoxx Europe 600, %0,65 gerileyerek 506,63 puan seviyesine düştü.

Ülkeler Bazında Endeks Değişimleri

Fransa'nın endeksi %1,17'lik düşüşle 7.338,67 puan olurken, Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,76 azalarak 19.215,48 puan seviyesinde işlem gördü. İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi %0,48'lik değer kaybı ile 33.816,58 puana geriledi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi %0,84 oranında düşüş göstererek 8.072,39 puan seviyesine indi.

Döviz Kurları ve Küresel Gelişmeler

Döviz piyasalarında, Avro/dolar paritesi TSİ 21.29 itibarıyla %0,889 düşüşle 1,071 seviyesine geriledi. Küresel piyasalarda gözler bu hafta ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Fed, son toplantısında politika faizini beklentilere uygun olarak 25 baz puan düşürdü.

Avrupa'da ise, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan indirerek %4,75 seviyesine çekti.

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