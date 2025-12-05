Buldan Alandız Kestanesi sofralara yolculuğa başladı

Coğrafi işaretli Alandız kestanesi hasadı ve işleme süreci başladı

Denizli’nin Buldan ilçesinde asırlık ağaçlarda yetişen Buldan Alandız kestanesi, dikenli kabuğundan ayrılarak alıcılarla buluşturuluyor. Buldan Ziraat Odası tarafından coğrafi işaret patentiyle tescillendirilen bu kestane türü, yaklaşık bir aylık dinlenmenin ardından patoz yardımıyla dikenli yapısından çıkarılıyor.

Bin 150 rakımlı bölgede, bin 300 dekarlık alanda yaklaşık 19 bin kestane ağacı bulunuyor. Geçtiğimiz 2024 yılında 385 ton kestane üretimi gerçekleşirken, ağaç başına düşen ortalama verimin 30 kilogram civarında olduğu ifade ediliyor. Üreticiler, bu sezon verimin geçen yıla göre az da olsa arttığını ve alıcıların bölgeye gelerek alım yaptıklarını belirtiyor.

"Herkesin bu lezzeti tatmasını isteriz"

Bir ay boyunca kuyu tabir edilen tepeciklerde sulama yapılarak, tadı, aroması ve şeker oranı artan şekercik cinsi kestanenin Alandız Mahallesi için önemli bir gelir kapısı olduğunu belirten kestane üreticisi Arzu Baş, "Ekim ayının on beşinde ağaçlardan hasadına başlıyoruz. Silkeleme yapan ve toplayan amele buluyoruz. Ağaçlardan toplayıcılar çubuklarla silkeleme yapıyor. Biz de yerden toplayıp çuvallara doldurup motorlarla evlerimize getiriyoruz. Bahçemize döküyoruz. Otları üzerine örtüyoruz. Ardından sulama işlemi yapıyoruz. Kasım ayının on beş, yirmisi arası patoz yapıyoruz. Sonra çuvallara dolduruyoruz. Emeği çoktur. Kestanemizin tadı çok güzeldir. Şekercik cinsidir. Herkesin bu lezzeti tatmasını isteriz. Yiyenlere afiyet olsun. Allah üreticimize hayırlı pazarlar versin" dedi.

