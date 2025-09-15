Avrupa Borsaları Fed Beklentileriyle Pozitif Seyirde

Fed'in faiz indirimi beklentileriyle Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde yükseldi; Stoxx Europe 600, DAX 40, FTSE 100 ve diğerleri primli seyrediyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 10:36
Avrupa Borsaları Fed Beklentileriyle Pozitif Seyirde

Avrupa Borsaları Fed Beklentileriyle Pozitif Seyirde

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin gücünü korumasıyla haftanın ilk işlem gününde pozitif başlangıç yaptı.

Piyasa Performansı

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 56,5 puandan işlem görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 23.794 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 9.291 puandan satıldı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 kazançla 42.794 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 15.343 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.859 puan seviyesinde seyrediyor.

Fed ve Faiz Beklentileri

Fed'in bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında bankanın politikalarına ilişkin ipuçları aranıyor.

ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi sonrası Fed'e yönelik faiz indirimi beklentileri güçlendi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda politika faizinin 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor; yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi öngörülüyor. Ayrıca Fed'in 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa'da Gündem

Avrupa tarafında bu hafta piyasaların odağında İngiltere Merkez Bankası (BoE)'nin faiz kararı bulunuyor. Ülkede temmuzda enflasyonun yıllık yüzde 3,8 ile son 18 ayın zirvesine yükselmesi nedeniyle bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Veri Takvimi

Analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'ın Politikaları Yenilenebilir Enerji Yatırımlarını Tehlikeye Atıyor
2
Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları: Ocak-Ağustos Harcama 8 trilyon 891 milyar 201 milyon lira
3
Türk Dünyası Sigorta Birliği Şuşa’da İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
4
Kayseri'de 1,5 Ton Mühürsüz Et İmha Edildi
5
74 bin 294 Yetki Belgesiyle Motokurye Düzenlemesi
6
Ağustos'ta Merkezi Yönetim Bütçesi 96 milyar 705 milyon lira fazla
7
Kuzu/Oğlak Destekleri %50 Artışla Küçükbaş Hayvancılığa Can Suyu

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor