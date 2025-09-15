Avrupa Borsaları Fed Beklentileriyle Pozitif Seyirde

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin gücünü korumasıyla haftanın ilk işlem gününde pozitif başlangıç yaptı.

Piyasa Performansı

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 56,5 puandan işlem görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 23.794 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 9.291 puandan satıldı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 kazançla 42.794 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 15.343 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.859 puan seviyesinde seyrediyor.

Fed ve Faiz Beklentileri

Fed'in bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında bankanın politikalarına ilişkin ipuçları aranıyor.

ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi sonrası Fed'e yönelik faiz indirimi beklentileri güçlendi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda politika faizinin 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor; yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi öngörülüyor. Ayrıca Fed'in 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa'da Gündem

Avrupa tarafında bu hafta piyasaların odağında İngiltere Merkez Bankası (BoE)'nin faiz kararı bulunuyor. Ülkede temmuzda enflasyonun yıllık yüzde 3,8 ile son 18 ayın zirvesine yükselmesi nedeniyle bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Veri Takvimi

Analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini belirtiyor.