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Avrupa Borsaları Genel Olarak Yükselişte, İngiltere Farklı Seyrediyor

Avrupa borsaları İngiltere dışında yükseliş gösterdi. FTSE 100 endeksi ise zayıf seyretti. Yatırımcılar dikkatle verileri takip ediyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:31
Avrupa Borsaları Genel Olarak Yükselişte, İngiltere Farklı Seyrediyor

Avrupa Borsalarında Alış Ağırlıklı Seyir

Haftanın son işlem gününde, Avrupa borsaları genel olarak alış yüklü bir başlangıç yaparken, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi olumsuz bir trend izliyor.

Piyasalardaki Son Durum

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,2 artışla 510,9 puana ulaşırken, Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,3 değer kazanarak 18.230 puanda işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,2 kayıpla 8.330 puan seviyesine gerilerken, İtalya'daki MIB 30 endeksi %1,9 artışla 32.940 puana yükseldi. Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,1 değer kazanarak 7.430 puana ve İspanya'daki IBEX 35 endeksi de %0,2 artışla 10.910 puana ulaştı.

Döviz Piyasasında Gelişmeler

Dün %0,37 azalış ile 1,0971'den kapanan avro/dolar paritesi şu an %0,1 değer kazanarak 1,0980 seviyesinde yer alıyor.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Analistler, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin resesyon endişelerini azaltarak Avrupa borsalarına olumlu yansıdığını belirtiyor. Bu hafta açıklanan enflasyon verileri fiyat baskılarının gerilediğini gösterirken, perakende satış verileri ise tüketici harcamalarının güçlü olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca, İngiltere ekonomisi nisan-haziran döneminde çeyreklik bazda %0,6'lık büyüme kaydetti. İlk çeyrekte %0,7 büyüyen İngiltere, ikinci çeyreği de büyüme ile kapattı. Hizmet sektörü aktivitesindeki %0,8'lik artış ise önemli bir itici güç oldu.

Yatırımcıların Takip Listesi

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin yanı sıra ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.

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