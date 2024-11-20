Avrupa Borsaları Gerilimle Düşüş Yaşadı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününde Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte düşüş yaşadı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,02 değer kaybıyla 500,49 puana geriledi.

Ülkelerin Endeks Değerleri

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,17 düşüşle 8.085,07 puana; Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,43 gerileyerek 7.198,45 puana; Almanya'da DAX 40 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybıyla 19.004,78 puana; ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 0,29 azalışla 33.227,7 puana indi.

Avro/Dolar Paritesi ve Piyasa Tepkileri

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,64 düşerek 1,053 seviyesinde işlem görüyor. Düşüş, Avrupa piyasalarının Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim artışını olumsuz değerlendirmesiyle paralel gerçekleşti.

ABD'nin Büyükelçilik Kararları

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, olası hava saldırısı tehditi nedeniyle bugün kapatıldığını açıkladı.

İnşaat Üretiminde Düşüş

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, eylül ayında önceki aya göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,6 azalma gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.