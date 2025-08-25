Avrupa Borsaları Haftaya Düşüşle Başladı — Stoxx Europe 600 Geriledi

Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

Piyasa kapanış verileri

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,44 değer kaybederek 558,82 puan oldu.

Ülke bazında kapanışlarda İtalyada FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,19 azalarak 43.227,7, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 düşüşle 7.843,04 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37 değer kaybıyla 24.273,12 puandan kapandı.

İngiltere'de resmi tatil nedeniyle Londra Borsası'nda işlem yapılmadı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,43 düşüşle 1,166 oldu.

Siyasetin etkisi

Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarının azaltılması amacıyla hükümetin hazırladığı ve muhalefette tartışmalara yol açan bütçe görüşmeleri öncesinde Ulusal Meclis'te güven oylaması yapacağını duyurdu.