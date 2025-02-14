Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapanış Yaptı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 düşerek 552,41 puana geriledi.
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44 azalarak 22.513,42 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,37 düşerek 8.732,46 puana indi. Diğer yandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 8.178,54 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 artış göstererek 37.977,59 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,34 artışla 1,05 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa'da yatırımcılar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusundaki görüşmelere odaklandı.
Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,9 artış gösterdi. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması durumunda misilleme yapacaklarını duyurdu.