Mein Schiff 5 Bodrum'a 2 bin 545 Turistle Geldi

Malta bayraklı kruvaziyer Mein Schiff 5, 2 bin 545 yolcusu ile Muğla'nın Bodrum ilçesine uğradı. Mikonos Limanı'ndan gelen 295 metrelik yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Gemiyle birlikte çoğu Alman uyruklu 2 bin 545 yolcu ve 923 personel bulunduğu bildirildi. Gümrük işlemlerinin ardından turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili üzerinden yürüyerek Çarşı, Kale Caddesi ve bölgenin tarihi ile turistik noktalarını gezdi.

Kruvaziyerin Bodrum'dan sonra Girit Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

TUI Üst Yöneticisi Sebastian Ebel gemide basınla buluştu

TUI Üst Yöneticisi Sebastian Ebel, Mein Schiff 5'te basın mensuplarıyla bir araya gelerek Türkiye'deki otel ve tatil köyleri, kruvaziyerler, uçuşlar ve sürdürülebilirlik projeleri alanlarındaki faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ebel, gemi için 'Çok güzel bir aurası var. Bunu yakalamak size de kısmet oldu. Türkiye'nin çok güzel sahilleri var. Ben Bodrum'dan başlayıp Didim'e kadar uzanan sahil şeridini çok beğeniyorum. TUI yöneticileri olarak her yıl burada konferans düzenlemek için toplanıyoruz. Türkiye, TUI için çok çekici bir ülke. Uçak bağlantıları çok iyi. İnsanları çok cana yakın. TUI olarak birkaç yıl içinde büyüdük. Doğu Avrupa bölgesine yeni destinasyonlar belirledik.' ifadelerini kullandı.

Ebel, yaz sezonunun bölgede daha uzun sürmesinin turların daha uzun yapılabilmesine imkân sağladığını belirtti. Türkiye'deki başarılarını erken dönemde yaptıkları yatırıma borçlu olduklarını vurgulayan Ebel, 'Türkiye'de kendimize ait 35 otelimiz var. Bunun yanı sıra standartlarımıza uygun otellere de misafir gönderiyoruz. Yaklaşık 550 bin kişi bizim üzerimizden Türkiye'ye geliyor. Bu yıl Türkiye'ye kruvaziyerle 100 bin turist getirdik.' dedi.

Etkinliğe TUI Cruises CEO'su Wybcke Meier de katıldı; basın mensupları gemiyi gezme fırsatı da yakaladı.

