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Avrupa Borsaları Pozitif Seyirde: ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması Bekleniyor

Avrupa borsaları, yoğun veri gündemi ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması öncesinde pozitif bir seyir izliyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:31
Avrupa Borsaları Pozitif Seyirde: ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması Bekleniyor

Avrupa borsalarında yoğun veri gündemi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Davos'taki konuşması öncesinde pozitif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0.4 artışla 532.48 puan seviyesine ulaştı. Almanya'da DAX 40 endeksi %0.4 yükselerek 21.490 puan ile işlem görmekte. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi %0.2 değer kazanarak 8.580 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi %0.5 artışla 36.298 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0.3 değer kazanarak 12.030 puan, Fransa'da ise CAC 40 endeksi %0.8 prim ile 7.957 puan seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) jeopolitik risklerin giderilmesine yönelik verdiği mesajlar sonrası pozitif bir hava hakim.

ABD'de yeni yönetimin ekonomi ve ticaret politikaları, piyasalardaki dikkat çekmeye devam ediyor. Trump, WEF'e video konferans ile katılarak, iş dünyasına üretimlerini ABD'de gerçekleştirme çağrısında bulundu ve ABD'de üretim yapmayan şirketlerin ek vergiler ödemek zorunda kalacakları uyarısında bulundu.

Bugün Avrupa borsalarında pozitif bir seyir gözlemlenirken, yatırımcıların gözü ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasına çevrildi. Lagarde'ın katılacağı oturum, yatırımcılar tarafından sıkı bir şekilde takip edilecek.

Analistler, Lagarde'ın konuşmasında Trump'ın eleştirdiği Avrupa ile ABD arasındaki ticari ilişkilere yönelik yorumların yanı sıra Avro Bölgesi'nde süregelen resesyon endişelerine karşı atılacak adımlara dair ipuçları arayacaklar.

Öte yandan, enflasyon ve resesyon ikilemi, Avro Bölgesi'nin en önemli gündem maddelerinden birini oluştururken, bugünkü imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin bölge ekonomisi hakkında daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.

Bugün ayrıca, Avro Bölgesi imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin yanı sıra Almanya, İngiltere ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri de ön planda olacak.

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