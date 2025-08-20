Brent petrol 65,87 dolar seviyesinde — Stok verileri ve barış beklentileri fiyatları etkiliyor

Brent petrol 65,87 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,87 dolardan işlem görüyor. Dün 66,10 dolara kadar yükselen Brent, günü 65,60 dolardan tamamlamıştı.

Bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 65,87 dolar seviyesine ulaşan Brent'e paralel olarak, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,24 dolardan işlem gördü.

Piyasa ve stok verilerinin etkisi

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'de stokların seyrine ilişkin veriler belirleyici oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 400 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenden fazla düşüş, ABD'de talebin güçlendiğine işaret ederek fiyatları destekledi.

Resmi veriler için ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) gün içinde açıklama yapacak.

Rusya-Ukrayna barış beklentileri ve yaptırımlar

Diğer yandan, Rusya-Ukrayna Savaşının sonlandırılmasına yönelik uluslararası çabaların artması da piyasa üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Washington'da yapılan görüşmeyi değerlendirmek üzere düzenlenen toplantının ardından X platformundan yaptığı açıklamada, Ukrayna konusundaki desteği yineleyerek, "Somut ve temel güvenlik garantileri üzerinde ABD ile çalışacağız. Zelenskiy ve ABD ile adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için sonraki adımları hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle pazartesi günü Beyaz Saray'da bir araya geldiğini, görüşmenin çok iyi geçtiğini ve Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği üçlü zirve hazırlıklarının sürdüğünü bildirmişti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de söz konusu zirvenin iki hafta içinde yapılacağını duyurmuştu.

Barış çabalarının arz endişelerini hafiflettiği kadar, olası bir uzlaşının Rus ham petrolüne yönelik yaptırımların sonlandırılabileceği beklentisini güçlendirmesi de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Yaptırımlar, Hindistan ve ABD hamleleri

Donald Trump, 6 Ağustos'ta Rusya'dan petrol alımına yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı. Söz konusu tarife 27 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Uzmanlar, Hindistan rafinerilerinin maliyet avantajı sürdükçe Rus petrolü alımlarını sürdürmeyi planladığını belirtiyor. Ayrıca ay sonunda ABD ile Hindistan arasında yapılması beklenen görüşmelerin fiyatların yönü açısından kritik rol oynayacağı öngörülüyor.

Faiz ve teknik izlemler

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada faiz indirimlerine ilişkin vereceği sinyalleri de takip edecek.

Teknik olarak Brent petrol için 73,32 dolar direnç, 61,68 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.