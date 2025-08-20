DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,66 0,09%
ALTIN
4.372,24 0%
BITCOIN
4.661.251,64 -0,38%

Brent petrol 65,87 dolar seviyesinde — Stok verileri ve barış beklentileri fiyatları etkiliyor

Brent petrolün varili 65,87 dolardan işlem görüyor. ABD stok verileri, Rusya-Ukrayna barış beklentileri ve yaptırım gelişmeleri fiyatları şekillendiriyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:36
Brent petrol 65,87 dolar seviyesinde — Stok verileri ve barış beklentileri fiyatları etkiliyor

Brent petrol 65,87 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,87 dolardan işlem görüyor. Dün 66,10 dolara kadar yükselen Brent, günü 65,60 dolardan tamamlamıştı.

Bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 65,87 dolar seviyesine ulaşan Brent'e paralel olarak, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,24 dolardan işlem gördü.

Piyasa ve stok verilerinin etkisi

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'de stokların seyrine ilişkin veriler belirleyici oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 400 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenden fazla düşüş, ABD'de talebin güçlendiğine işaret ederek fiyatları destekledi.

Resmi veriler için ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) gün içinde açıklama yapacak.

Rusya-Ukrayna barış beklentileri ve yaptırımlar

Diğer yandan, Rusya-Ukrayna Savaşının sonlandırılmasına yönelik uluslararası çabaların artması da piyasa üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Washington'da yapılan görüşmeyi değerlendirmek üzere düzenlenen toplantının ardından X platformundan yaptığı açıklamada, Ukrayna konusundaki desteği yineleyerek, "Somut ve temel güvenlik garantileri üzerinde ABD ile çalışacağız. Zelenskiy ve ABD ile adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için sonraki adımları hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle pazartesi günü Beyaz Saray'da bir araya geldiğini, görüşmenin çok iyi geçtiğini ve Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği üçlü zirve hazırlıklarının sürdüğünü bildirmişti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de söz konusu zirvenin iki hafta içinde yapılacağını duyurmuştu.

Barış çabalarının arz endişelerini hafiflettiği kadar, olası bir uzlaşının Rus ham petrolüne yönelik yaptırımların sonlandırılabileceği beklentisini güçlendirmesi de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Yaptırımlar, Hindistan ve ABD hamleleri

Donald Trump, 6 Ağustos'ta Rusya'dan petrol alımına yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı. Söz konusu tarife 27 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Uzmanlar, Hindistan rafinerilerinin maliyet avantajı sürdükçe Rus petrolü alımlarını sürdürmeyi planladığını belirtiyor. Ayrıca ay sonunda ABD ile Hindistan arasında yapılması beklenen görüşmelerin fiyatların yönü açısından kritik rol oynayacağı öngörülüyor.

Faiz ve teknik izlemler

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada faiz indirimlerine ilişkin vereceği sinyalleri de takip edecek.

Teknik olarak Brent petrol için 73,32 dolar direnç, 61,68 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de LPR Sabitlendi: 1 Yıl %3, 5 Yıl %3,5
2
Çin'de 7 Ayda Bütçe Gelirleri Yavaş Artarken Harcamalar Hızlandı
3
42 Türkiye: Bilişim Vadisi'nde Yeni Nesil Yazılımcılar Yetişiyor
4
Üniversiteli Çalışan Sayısı 10 Milyonu Aştı
5
Türkiye'de Trafiğe Kayıtlı Elektrikli Otomobil Sayısı 289.457'ye Ulaştı
6
Küresel Plastik Anlaşması, Ekonomi ve İstihdam İçin Fırsatlar Sunuyor
7
2040'ta 206 Milyon EV Şarj Noktası Bekleniyor — Wood Mackenzie

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi