BAKA'dan TR61 İçin S3 Hamlesi: Akıllı Uzmanlaşma Bölge Ekonomisini Şekillendiriyor

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) öncülüğünde yürütülen TR61 Bölgesi Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi (S3) Platformunun ikinci toplantısı, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'nda gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle yürütülen strateji; Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan TR61 Bölgesi'nin yenilikçilik kapasitesini güçlendirmeye odaklanıyor.

Öncelikli ihtisas alanları

Strateji, bölgenin rekabet gücünü artırmak amacıyla dört temel ihtisas alanına yoğunlaşıyor: Akıllı ve Sürdürülebilir Turizm, Fonksiyonel Kimyasallar ve Sağlık Ürünleri, Akıllı ve Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri ve Havacılık.

Proje kapsamı ve hedefler

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve uygulama sürecini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün koordine ettiği 'Türkiye'de Akıllı Uzmanlaşma Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması için Kapasite Artırımı Teknik Yardım Projesi' kapsamında TR61, üç pilot bölge arasında yer alıyor. Projenin amacı; yenilik merkezli büyüme yaklaşımını bölgesel politika çerçevesine dönüştürmek, kapasiteyi artırmak ve kazanılan deneyimi ülke geneline yaymaktır.

Toplantıda öne çıkan mesajlar

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, açılış konuşmasında S3 sürecinin önemine vurgu yaparak sürecin CEDIS3 Projesi'nin parçası olarak başladığını belirtti. Güler, uygulama ile bilgi üretimi arasındaki uyum eksikliğine dikkat çekerek, 'İcra çarkıyla bilgi çarkı arasındaki boşluk arttığı sürece maalesef icra ile bilgi arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor' ifadelerini kullandı. S3 hazırlık sürecinde Stratejik Yetki Analizi, Nicel Analiz (Ekonomik, İnovatif ve Bilimsel Potansiyel), Nitel Analiz, Girişimci Keşif Süreci (EDP) ve Politika Karması gibi aşamalar tamamlandı.

Paydaş iş birliği ve sektörel öneriler

Güler, özel sektör ile akademi arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, rekabetin ancak kamu, özel sektör, sivil toplum ve üniversitelerin 'bileşik kaplar' prensibiyle birlikte çalışmasıyla mümkün olacağını söyledi. Ayrıca Akıllı Uzmanlaşma Strateji Belgesi'nin uluslararası fonlara erişim ve network oluşturma açısından somut sonuçlar verdiğini belirtti; süreçte üç adet Horizon proje teklifi sunulduğunu ve stratejinin Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nda referans belge olarak yer aldığını aktardı.

Katılımcılar Dörtlü Sarmal yönetişim yapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Atıf Bayramoğlu, 'birbirimizle haberdar olma noktasında çok daha fazla şeye ihtiyacımız var' diyerek yetkinlik envanterinin önemine dikkat çekti. Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) mekanizma içinde modül olarak çalışabileceğini söyledi. Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Aylin Tümay, firmaların acil akademik bilgiye hızlı erişebileceği bir veri bankasının gerekliliğini vurguladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Semical Teknoloji Genel Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer, Marmara Teknokent'in Serbest Bölge ile entegrasyonu modelini örnek göstererek Ar-Ge ve kimya sektöründeki ithal girdilere erişim kısıtlarının aşılmasında bu tür entegrasyonların ufuk açıcı olabileceğini ifade etti. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ise turizmde dijitalleşme ve akıllı uygulamalarla kişi başı gecelik harcamayı 67 dolardan 108 dolara çıkarmayı hedeflediklerini, bu uygulamaların komisyon ödenen yurt dışı platformlarına alternatif oluşturması gerektiğini belirtti.

Sonuç ve sonraki adımlar

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, bölgesel iş birliğinin artırılması çağrısını yineleyerek, 'O yüzden ya hep birlikte, bölge paydaşları olarak bir şeye yöneleceğiz ya da hiçbir şeye yönelemeyeceğiz' dedi. TR61 Bölgesi S3 Platformu'nun bir sonraki toplantısının 2026 yılının Mart veya Nisan ayında Isparta'da yapılması kararlaştırıldı.

