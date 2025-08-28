DOLAR
Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor: ECB Temmuz Tutanakları İzleniyor

Avrupa borsaları yeni işlem gününde pozitif seyrederken yatırımcılar ECB'nin temmuz toplantı tutanakları ve bölge ekonomik verilerini takip ediyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:41
Avrupa borsaları yeni günde pozitif ayrışıyor

Gözler ECB temmuz tutanaklarında

Avrupa borsaları yeni işlem gününde yükseliş eğiliminde seyrederken yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından bugün açıklanacak olan temmuz ayı toplantısına ilişkin tutanaklar bulunuyor.

Endekslerde durum şu şekilde: Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,2 artışla 556,08 puan seviyesinden, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,3 kazançla 24.134 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 9.259 puandan işlem görüyor.

Diğer piyasa verileri arasında İtalya FTSE MIB 30 endeksi %0,5 primle 42.539 puan, İspanya IBEX 35 endeksi %0,3 yükselişle 15.066 puan ve Fransa CAC 40 endeksi %0,6 artışla 7.789 puan seviyesinde yer alıyor.

Küresel piyasalarda ise ABD'deki enflasyonla mücadele belirsizlikleri ve ABD'li çip devi Nvidia'nın bilançosu sonrası gözlemler karışık bir seyir ortaya koyuyor. Buna karşılık Avrupa bölgesi yeni işlem gününde genel olarak pozitif ayrışma kaydediyor.

Analistler, ECB'nin temmuz toplantı tutanaklarının Banka'nın faiz indirim patikasına ve parasal gevşeme zamanlamasına dair daha fazla ışık tutmasını bekliyor. Özellikle büyüme ve şirketlerin fonlama maliyetlerine ilişkin mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, ECB'nin ekim ve aralık aylarında parasal gevşemeye devam edeceği yönünde tahminleri yansıtırken, faiz indirimlerinin büyüklüğüne dair belirsizlikler sürüyor.

Ayrıca, Fransa'daki siyasi belirsizlikler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de pay piyasalarının yönünde etkili oluyor. Bugün Avro Bölgesi'nde ECB tutanaklarının yanı sıra tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi verileri takip edilecek.

