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Avrupa Borsaları Yeni Haftaya Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları, yeni haftaya yükselişle başladı. Büyüyen endeksler yatırımcıları umutlandırıyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:37
Avrupa Borsaları Yeni Haftaya Yükselişle Başladı

Avrupa Borsaları Güne Yükselişle Başladı

Bugün Avrupa borsaları, güne olumlu bir başlangıç yaparak yükseliş trendine girdi. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, açılışın hemen ardından %0,6 artış göstererek 513 puana yükseldi.

Ülkelere Göre Endeks Performansları

Almanya’nın DAX 40 endeksi %0,5 artışla 18.250 puanda işlem görmekte. İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0,4 artışla 8.190 puana, İtalya’da MIB 30 endeksi %0,8 yükselişle 34.490 puana, Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,6 değer kazanarak 7.580 puana ve İspanya'nın IBEX 35 endeksi %0,4 artışla 11.130 puanda yer almakta.

Döviz Piyasasında Avro/Dolar Fiyatları

Cuma günü %0,11 düşüşle 1,0884 seviyesinden kapanan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,0887 seviyesine biraz yükselmiş durumda. Küresel piyasalar, ABD başkanlık seçimlerindeki belirsizlikler nedeniyle temkinli bir hava sergiliyor.

Merkez Bankaları ve Ekonomik Görünüm

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele politikalarının sona yaklaştığı görülürken, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor. Cuma günü Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçtiğimiz hafta üç temel politika faizini sabit tuttu.

Analistler, bu hafta bölgede açıklanacak makroekonomik verilerin yakından takip edileceğini belirtirken, ECB'nin faiz indirimlerini hızlandırabileceği sinyallerinin gündemde olduğunu ifade ediyorlar. Para piyasalarında, ECB'nin bu yıl içinde en az iki faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılırken, açıklanacak verilerin ve ECB yetkililerinin yönlendirmelerinin fiyatlamaları etkileyebileceği düşünülüyor.

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