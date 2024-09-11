Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa Borsaları Tahminleri Üst Üste Çiziyor

Avrupa borsaları, yeni güne olumlu bir başlangıç yaparak yükselişle açıldı. İlk işlemlerle birlikte Stoxx Europe 600 endeksi, %0,4'lük bir kazançla 510 puana ulaştı.

Öne Çıkan Endeksler

Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,3 artışla 18.340 puan seviyesine, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi ise %0,4'lük bir değer artışı ile 8.215 puana yükseldi. Ayrıca, İtalya'daki MIB 30 endeksi %0,3 artışla 33.350 puana, Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,5 değer kazanarak 7.443 puana yükseldi. İspanya'da IBEX 35 endeksi ise %1,1'lik bir artış ile 11.330 puanda işlem görmekte.

ABD Enflasyon Verileri ve Faiz İndirim Beklentileri

Yatırımcılar, bugün açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini büyük bir merakla bekliyor. Bu verilerin, ABD Merkez Bankası (Fed) gelecek hafta planlanan faiz indirimine ilişkin belirsizlikleri artırması bekleniyor.

ECB'nin Para Politikası Kararları Bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yarın açıklanacak olan para politikası kararları da yatırımcıların odak noktasında. Analistler, ECB'nin faiz oranını 25 baz puan düşürmesini bekliyor. Ek olarak, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar ve politika metni, piyasalarda belirleyici bir rol oynayabilir.

Birçok analist, bugün ABD enflasyon verilerinin yatırımcılar tarafından dikkatle takip edileceğini vurguluyor.