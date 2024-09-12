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Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları, açılışta yükseliş gösterdi. Yatırımcılar ECB'nin para politikası kararlarını bekliyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:15
Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa Borsaları Güne Yükselişle Başladı

Avrupa borsalarında işlem gören endeksler, güne %1,2 oranında artışla başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 508 puana ulaşırken, Almanya'nın DAX 40 endeksi aynı oranda bir yükselişle 18.494 puanda işlem görüyor.

Ülkeler Bazında Endeksler

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,3 değer kazanarak 8.301 puana yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi %1 artışla 33.492 puana ulaştı. Fransa'daki CAC 40 endeksi %1,1 artışla 7.479 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise %1,2 değer kazanmı ile 11.403 puandan işlem görüyor.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından olumlu bir hava hâkim. Bugün yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarını dikkatle takip ediyor. ECB'nin bugün açıklayacağı faiz kararında 25 baz puanlık bir indirim yapması bekleniyor.

Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının ve politika metninin piyasalarda oynaklığı artırma potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor. Ayrıca, ABD'de ve Avrupa'da artan resesyon endişeleriyle birlikte ECB'nin faiz oranlarını farklı büyüklüklerde indirme ihtimalinin para piyasalarında fiyatlamalara dahil olduğu belirtiliyor.

Bugün İzlenecek Veriler

Bugün ayrıca ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Federal bütçe dengesi gibi önemli verilerin takip edilmesi bekleniyor.

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