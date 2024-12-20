Avrupa Borsalarında Düşüş: Stoxx Europe 600 %0,78 Geriledi

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, merkez bankası kararlarının yoğun olduğu haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,78 değer kaybederek 502,71 puana geriledi.

Ülke Endeksleri Hangi Seviyelerde Kapatıldı?

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 8.084,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,06 azalışla 33.766,29 seviyesine geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,27 değer kaybıyla 7.274,48 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 19.916,56 puanda kapandı.

Küresel Piyasalarda Negatif Seyir

Küresel piyasalarda Fed'in bu hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın, gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceği sinyalleri Avrupa borsalarında da negatif bir etki yarattı.

Merkez Bankası Kararları

Bu hafta Fed dışında, İngiltere Merkez Bankası politika faizini %4,75'te sabit tutarak gelecek faiz indirimlerine ilişkin kademeli ve temkinli bir yaklaşım sergileyeceğini söyledi. İsveç Merkez Bankası (Riksbank), beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek %2,50'ye çekti. Norveç Merkez Bankası (Norges) ise, piyasa beklentilerine uygun olarak politika faizini %4,50'de sabit bıraktı.

Açıklanan Ekonomik Veriler

Avrupa tarafında bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da kasım ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 artarak beklentilerin üstünde gerçekleşti. İngiltere'de ise perakende satışlar kasımda aylık bazda yüzde 0,2 artmasına karşın beklentilerin altında kaldı. ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kasımda aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin altında artış gösterdi.