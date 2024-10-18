Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsalarında açılış sonrası karışık bir görünüm dikkat çekiyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,3 artışla 525,2 puana, Almanya DAX 40 endeksi ise %0,2 artışla 19.628 puana yükseldi. Diğer yandan, İngiltere FTSE 100 endeksi %0,1 düşüşle 8.375 puan seviyesinde bulunuyor.

Ülke Bazında Endeks Performansları

İtalya MIB 30 endeksi %0,3 artışla 35.143 puandan işlem görürken, Fransa CAC 40 endeksi %0,5 yükselişle 7.620 puana ulaşmış durumda. İspanya IBEX 35 endeksi ise %0,4 değer kaybederek 11.863 puana geriledi.

Küresel Piyasa Etkileri

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından alınan faiz indirimi kararı sonrası, Avrupa'da belirsizlik hakim olmaya devam ediyor.

ECB'nin Faiz İndirimleri

ECB, son olarak gerçekleştirdiği toplantıda üç temel politika faizini toplamda %0,25 oranında indirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, mevduat faizi %3,50’den %3,25’e, refinansman faizi %3,40 ve marjinal borçlanma faizi ise %3,65’e çekildi.

Lagarde'ın Açıklamaları

ECB Başkanı Christine Lagarde, karar sonrası yapılan basın toplantısında Avro Bölgesi'ndeki ekonomik aktivitelerin beklenenden daha zayıf olduğunu belirterek, "Son veriler durgun büyümeye işaret ediyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Perakende Satışları

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de perakende satışlar eylülde %0,3 oranında artış gösterdi. Bilgisayar ve telekomünikasyon satışlarındaki güçlü büyüme, market satışlarındaki düşüşle dengelendi. Temmuz-eylül döneminde ise bu satışlar, önceki üç aylık döneme göre %1,9 arttı.

Avro Bölgesi Cari İşlemler

Avro Bölgesi'nde ağustos ayına dair cari işlemler hesabı 31,5 milyar avro fazla verdi. Ayrıca, bugün ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları da takip edilecek.