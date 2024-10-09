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Avrupa Borsalarında Negatif Seyir, İngiltere Hariç

Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyir izliyor, resesyon endişeleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 10:37
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir, İngiltere Hariç

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa borsalarında, İngiltere dışındaki tüm ülkelerde negatif bir seyir gözlemleniyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 516,7 puan seviyesinde yatay bir seyir izlerken, Almanya’da DAX 40 endeksi %0,2 değer kaybıyla 19.029 puana düştü. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi %0,4 artışla 8.226 puana ulaştı.

Diğer Ülkelerdeki Gelişmeler

İtalya’da MIB 30 endeksi %0,2 azalarak 33.675 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi %0,1 kayıpla 7.513 puana, İspanya’da ise IBEX 35 endeksi %0,2 gerileyerek 11.715 puana işlem görüyor.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda, ABD'den gelen istihdam verilerinin ardından yumuşak iniş beklentileri artmasına rağmen Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Resesyon Endişeleri Devam Ediyor

Avrupa borsalarında, yeni işlem gününde İngiltere hariç negatif bir seyir hâkim. Bölge genelinde resesyon kaygıları sürmeye devam ediyor. Ekonomik aktivite yavaşladıkça, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu ayki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

ECB Üyesi Açıklamalarda Bulundu

ECB üyesi Bostjan Vasle, enflasyon risklerinin azaldığını belirterek, "ECB önümüzdeki hafta faizleri düşürmeye karar verse bile bu, otomatik olarak aralık ayında bir indirim yapılacağı anlamına gelmez," açıklamasında bulundu.

Almanya Dış Ticaret Verileri

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya’nın ağustos ayında dış ticaret fazlası 22,5 milyar avro ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, bugün ABD'de haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtiyor.

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