Avrupa Borsalarında Negatif Seyir: Piyasalar Gergin!

Avrupa Borsalarında Düşüş Devam Ediyor

Avrupa borsalarında son dönemlerde yaşanan olumsuz hava, piyasaların negatif yönde seyrine neden oldu. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, yüzde 0,3 azalış ile 533,3 puan seviyesine geriledi. Almanya'nın DAX 40 endeksi de yatay bir seyir izleyerek 21.414 puan seviyesinde kalırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 8.552 puan seviyesine düştü.

Ülke Bazında Performans

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 36.075 puan seviyesine gerilerken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalarak 12.200 puan seviyesinde işlem görüyor. Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.848 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel Pazarları Etkileyen Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı %10'luk ilave gümrük vergisine ilişkin haberler, risk iştahını olumsuz etkileyerek karışık bir seyir izlenmesine yol açtı. Avrupa borsalarında ise satış ağırlıklı bir görünüm ön plana çıkarken, ek gümrük vergileri ile ilgili gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Trump yönetiminin gümrük vergisi uygulamalarına yönelik açıklamaları ve Avrupa Birliği'nin (AB) de benzer şekilde ek gümrük vergileri getirebileceği yönündeki söylentiler, Avrupa piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Makroekonomik Veriler ve Ekonomik Beklentiler

Açıklanan makroekonomik veriler, imalat sanayindeki iyileşmelere işaret etse de, son aylarda artan enflasyon verileri risk algısını pekiştiriyor. Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın parasal gevşeme politikalarına paralel olarak imalat sanayinde bir canlanma olabileceği öngörüsünde bulunuyor.

Ayrıca, Başkan Trump'ın kapsamlı gümrük vergileri gündemi ve AB’ye yönelik ek gümrük vergileri tehdidi, Avrupa'daki otomobil üreticileri üzerinde baskı oluşturdu. Bugün Amerika'da açıklanacak olan JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verileri, yatırımcılar tarafından takip edilecektir.