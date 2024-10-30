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Avrupa Borsalarında Teknoloji Hisseleriyle Düşüş

Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki satışlarla düşüş yaşadı. Avro Bölgesi büyüme verileri beklentileri aştı, ancak etkisi sınırlı kaldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 20:36
Avrupa Borsalarında Teknoloji Hisseleriyle Düşüş

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Teknoloji hisselerindeki yoğun satışlar, Avrupa borsalarını etkileyerek haftanın üçüncü işlem gününü negatif bir seyirle tamamlamasına neden oldu. Bu düşüş, genel olarak tüm sektörleri etkisi altına aldı.

Endekslerdeki Değişim Özetleri

Stoxx Europe 600, kapanışta %1,23 azalarak 511,62 puana geriledi. Fransa'nın CAC 40 endeksi %1,1 düşüşle 7.428,36 puana, Almanya'nın DAX 40 endeksi %1,09 kayıpla 19.266,73 puana düştü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,73 değer kaybederek 8.159,63 puana, İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi %1,21 gerilemeyle 34.502,7 puana indi.

Avro/Dolar Paritesi ve Ekonomik Veriler

TSİ 20.27 itibarıyla Avro/dolar paritesi %0,37 artış göstererek 1,086 seviyelerinde işlem gördü. Bu durum, Avro Bölgesi üçüncü çeyrek büyüme verilerinin daha iyi çıkmasının ardından gerçekleşti. Bölge ekonomisi, önceki çeyreğe göre %0,2 büyüme beklentisinin üstünde %0,4 büyüme kaydetti.

Ülkelerin ekonomik durumlarına ilişkin veriler, Almanya'da %0,2 büyüme ve Ekim ayı enflasyonunun %2'ye yükselmesi gibi önemli gelişmeler içermekteydi. Fransa'da %0,4, İspanya'da %0,8 ve İtalya'da ise değişim görülmedi.

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