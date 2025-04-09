Türkiye, Yurt Dışında Hidrokarbon Aramasına ağırlık verecek

Türkiye, Yurt Dışında Hidrokarbon Arama ve Üretim Projelerine Daha Fazla Katılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2016'dan beri uyguladığı yeni kaynak arama stratejisi çerçevesinde Türk şirketlerinin yurt dışındaki petrol ve doğal gaz arama projelerinde daha aktif rol alacağını bildirdi.

Bayraktar, Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'na katılarak yapmış olduğu açıklamalarda, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'deki yoğun arama faaliyetlerine değindi. "Türkiye'nin karasında gitmediğimiz hiçbir yer kalmasın" hedefiyle yola çıktıklarını belirten Bayraktar, bu stratejinin olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını vurguladı. Örneğin, Gabar'da günlük petrol üretiminin 80 bin varile ulaştığını ifade etti.

Karadeniz'deki aramalar sonucunda önemli doğal gaz rezervleri keşfettiklerinin altını çizen Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 8,5 milyon metreküpü buldu." ifadesini kullandı.

Yurt Dışındaki Projeler

Tıpkı iç kaynak aramaları gibi, TPAO’nun ve Türk şirketlerinin yurt dışında hidrokarbon arama ve üretim projelerine ağırlık vereceğini kaydeden Bayraktar, Somali denizlerinde sismik gemilerle arama yaptıklarını ve çalışmalarının önümüzdeki ay tamamlanacağını bildirdi.

Ek olarak, Libya, Nijer, Irak, Orta Doğu ve Orta Asya'daki ülkelerde de benzer çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Bayraktar, mart ayında Amerikalı şirketlerle yapılan anlaşmayla Diyarbakır'da konvansiyonel olmayan yöntemlerle hidrokarbon araması için çalışmalara başlandığını da aktardı.

Pakistan ile İşbirliği ve Gelecek Projeler

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta Pakistan'da imzaladığı işbirliği anlaşmalarını hatırlatarak, "İki ay geçmeden ilk somut projemiz TPAO'nun Pakistan şirketleriyle ortak arama projesi hayata geçiyor." dedi. Sadece deniz (offshore) değil, karada (onshore) da ortak çalışma alanlarının belirlendiğini ifade etti.

Bayraktar, forumda milli maden şirketi Eti Maden ile potansiyel işbirlikleri üzerinde verimli görüşmeler yaptıklarını belirterek, Türkiye'nin Pakistan ile dostluğunu ticaret ve yatırım yoluyla daha da güçlendirme hedefinde olduklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.