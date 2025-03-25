Avrupa Borsalarında Yükseliş: ABD Gümrük Vergileri Hafifleyecek mi?

Avrupa borsaları, ABD gümrük vergilerinin hafifleyeceği beklentisi ile yükseliş gösterdi. Stoxx Europe 600 endeksi %0,67 artışla kapandı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:48
Avrupa Borsalarında Yükseliş: ABD Gümrük Vergileri Hafifleyecek mi?

Avrupa borsaları, ABD'nin planladığı yeni ek gümrük vergilerinin hafifleyeceği beklentisi ve Almanya'da iş dünyasının güven endeksinin mart ayında yükselmesiyle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,67 artışla 552,59 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 artarak 8.663,8, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,08 yükselerek 8.108,59 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,06 artışla 39.384,95 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 40 endeksi, Ifo İş Ortamı Güven Endeksi'nin Alman şirketlerin mevcut durumdan memnuniyetinin ve gelecekteki işlerine dair iyimserliğin artış göstermesinin ardından yüzde 1,13 değer kazanarak günü kapattı.

TSİ 20:15 itibarıyla avro/dolar paritesi, yüzde 0,093 yükselişle 1,081 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarının yansımaları ve jeopolitik gelişmeler izlenirken, Ifo İş Ortamı Güven Endeksi'nin yükselmesi kıta pay piyasalarında yükselişin öncüsü oldu. Almanya’da şubatta 85,3 olan sanayi ve ticarete ilişkin Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 86,7 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerinin kapsamını ve genişliğini değerlendirmeye devam ederken, tarifelere ilişkin haber akışı da dikkatle takip ediliyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray’ın 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik yaklaşımını daralttığı, belirli ülkelere tarifeler uygulanırken muhtemelen bazı sektörlerin kapsam dışı bırakılacağı bildirildi.

Analistler, bu muafiyet açıklamasının ABD yönetiminin ticaret konusunda daha dengeli ve pazarlık edilebilir bir strateji izleyebileceğine dair sinyaller verdiğini belirtti.

Şirket hisselerinde, Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer'in hisseleri, ABD'de tartışmalı ot öldürücü glifosat nedeniyle bir davacıya 2,1 milyar dolar ödemesine hükmedilmesinin ardından %7 değer kaybını telafi ederek %5,18 yükseldi. Almanya merkezli yazılım şirketi SAP’ın hisseleri yapay zeka ivmesiyle %1,33 arttı, şirketin piyasa değeri 320 milyar avroya ulaşarak Avrupa'nın en değerli şirketi konumunu genişletti. SAP, piyasa değerini Danmarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk'in önüne geçti.

Enerji şirketi Shell’in hisseleri, 2028 yılına kadar yıllık harcamalarını 20-22 milyar dolar seviyesine indirme ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışlarını 5 yıl içinde %4-5 büyütme planının ardından %1,4 artış gösterdi.

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